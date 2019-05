Neobična ljubavna priča: Učiteljica se zaljubila u beskućnika (foto)

Par iz Velike Britanije zaljubio se uprkos neobičnim okolnostima u kojima su se upoznali.

Kejti Nikol (38) upoznala je svog partnera Džona Hejnsa dok je on bio beskućnik. Kejti kaže da se između njih istog trenutka osetila „hemija“, uprkos tome što je Džon dane provodio na ulici.

Ona je svaki dan odlazila i sedela s njim na mestu gde je obično bio, nedaleko od štanda sa sladoledom. Uskoro su razmenjivali ljubavne poruke, piše britanski „Metro“.

Hejns joj je pisao pesme, a ona ga je pozvala na večeru. U roku od tri meseca par je počeo da se zabavlja. Džon (31) više nije beskućnik, a u međuvremenu je našao i posao. Par je u vezi već osam meseci.

„Odmah smo kliknuli, izgledao je tako iskreno“, rekla je Kejti, koja iza sebe ima već jedan brak i dvoje dece.

„Naša veza postala je mnogo jača. Svaki dan se smejemo, ma samo se smejemo sve vreme.“

A year ago I took this photo of Jon, a local homeless man. Twelve months later he's turned his life around. I took the photo on the right this week in #Grimsby for @TheSundayMirror , read it online at https://t.co/RlNojgBSJu @OnnMel @NUJ_LFB @TheBPPA pic.twitter.com/nObUnVjElo

