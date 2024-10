Nepogrešiva metoda Vladete Jerotića: Proverite kakav će vam biti brak pre nego što se venčate

Ukoliko imate u planu venčanje, trebalo bi da prvo poslušate savet čuvenog Vladete Jerotića.

Čuveni srpski akademik, lekar, psihijatar i književnik Vladeta Jerotić posvetio je svoj dugogodišnji rad istraživanju o braku, porodici i razvoju dece. Njegove teorije se i dan danas citiraju i prepričavaju, štaviše, našle su svoje mesto i na društvenim mrežama i vrlo su popularne i deljene među mlađom generacijom.

Ovog puta, jedan nalog na TikToku objavio je Vladetin savet muškarcima kako da provere pre venčanja kako će im brak izgledati. Na pomalo duhovit način, ali u svom prepoznatljivom stilu, uvek iskren i realan, naš poznati neuropsihijatar je poslao poruku svim mladim parovima:

„Mladi, idite obavezno u kuće roditelja vaše buduće žene. Obavezno! Onako kako žive otac i majka, tako ćete i vi živeti“, rekao je Vladeta.

On je u svojoj knjizi „O braku“ istakao i sedam tipova muškaraca zavisno od njihovog odnosa prema ženama. Prema načinu na koji gleda ženu, muškarac može biti: nežan, sažaljiv, potcenjivački, požudan, uplašen, ravnodušan ili požudan tip.

Tokom dugogodišnjeg istraživanja, Vladeta je posebnu pažnju pridavao najranijem razvoju dece, i važnosti koju roditelji imaju u tom periodu, pa se tako i ovom prilikom osvrnuo na razvedene brakove, odnosno na model koji se prenosi s kolena na koleno.

„Rastavljeni brakovi, u tri generacije rastavljeni, pa to nije nasleđe, to je model ponašanja“, istakao je naš čuveni akademik.

On je naglašavao i pre da je dete prve tri godine slabo i da mora biti uz roditelje, a ne samo uz majku ili oca. Ali da treba i te majke i očeve hvaliti koji su odgajili dete bez onog drugog roditelja, iako je njegovo stručni mišljenje da to nije dobro.

A jedna od Vladetinih lekcija koju je voleo da deli sa mamama u Srbiji jeste upravo ona koju je naučio na primeru švajcarskih roditelja:

„Majka bi trebalo, to sam u Švajcarskoj naučio, Švajcarkinja završi fakultet, da mužu pokaže da može i ona, a onda se prve tri godine posveti deci. A prve tri godine psiholozi kažu da su ključne za formiranje karaktera. A tu su baš našli parovi da se svađaju i rastavljaju. Pa izdržite bar 3-5 godina da se volite.“

