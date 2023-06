Nesrećni ljudi koriste mozak pogrešno: 4 genijalna saveta žene koja je promenila hiljade života

U svojim sesijama i izlaganjim britanska terapeutkinja Marisa Pir je mnogima promenila život. Ona veruje da mozak radi u korist čoveka, dok mnogi ljudi rade protiv njega. Evo kako to da promenite:

Mozak radi veoma zanimljive stvari u korist čoveka. Kao prvo, mozak uvek radi ono što misli da čovek želi. Drugo, mozak radi u našu korist tako što se trudi da ukloni bol i vodi nas ka blagostanju. Treće, mozak radi na osnovu rečenica i slika koje mu šaljemo.

I četvrto, on želi da se držimo stvari koje su nam poznate i drage. Zato, ako često govorite „Ah kako mi se ne ide na posao“ ili „Mrzim što moram da idem na taj događaj“, dajete vašem mozgu do znanja da to zaista ne želite i vaš mozak će učiniti sve da vas u tome spreči – dakle, mogao bi vam poslati prehladu ili nešto slično.

Trebalo bi da kažete „Da, biće težak dan na poslu ali moram to učiniti“. Uloga vašeg mozga je da pruži otpor na sve stvari koje vam ne odgovaraju. Kada govorite „Mrzim svoju porodicu; Mrzim svoju decu“ mozak traži način da vas odmakne od njih, i to će verovatno činiti na taj način što će vas razboleti.

Umesto toga recite: „Da teško je sa decom, ali ja ih volim; Da, moj posao je težak ali volim da imam posao“. Tada vaš mozak ne pruža nikakav otpor.

Problem je što mnogi ljudi misle da mozak radi u tom smeru da nas usreći – O ne, jedini cilj vašeg mozga je da vas sačuva, da preživite.

Možda zvuči smešno, ali možete prevariti svoj mozak tako što ćete mu pričati ispravne reči. Ja to volim, ja to hoću, ja to želim. Tako funkcionišu vrhunski sportisti. Oni se ne žale što su morali ustati u 3 ujutru da trče ili vežbaju. Oni govore „Da ovo moram da uradim jer će me ovo učiniti vrhunskim sportistom“.

Oni shvataju da vas mozak odvlači od onoga što vam ne prija, i vodi vas tamo gde vam prija. Ako povežete bol sa nekom situacijom, događajem ili bilo čim vaš mozak će učiniti sve da vas odvuče od toga. Sami birate čemu pripisujete bol a čemu zadovoljstvo, a vaš mozak vas vodi ka zadovoljstvu.

Sve što govorimo i vidimo stvara slike u našoj glavi koje u velikoj meri utiču na naš život. Kada stvorite prijatne slike u glavi, kada stvorite pozitivne rečenice u svojoj glavi – čitav život se menja. Mozak voli ono što mu je poznato – zato sve čemu težite učinite pozitivnim u svojoj glavi i lako ćete to postići.

Hvalite sebe non-stop, jer jedina osoba koja će vas pohvaliti uvek kada treba ste samo – vi. Odlično sam to uradio, volim ono što radim, odličan sam u tome. Usvojite te fraze, učinite ih poznatima u svojim mislima i vaš mozak neće raditi protiv vas.

Dakle, da sumiramo najvažnija pravila: Recite svom mozgu šta želite. Povežite zadovoljstvo sa time što radite i želite. Sve negativno povežite sa nepoznatim, a sve što vam prija povežite sa onim što je poznato vašem mozgu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.