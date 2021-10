Neverovatan slučaj: Lekare šokirani onim što su izvadili iz stomaka pacijenta

Nakon trosatne operacije lekari u Litvaniji izvadili su više od kilograma eksera, vijaka, matica i noževa iz stomaka jednog muškarca. Pacijent je sada stabilno, javljaju lokalni mediji.

Muškarac je kolima hitne pomoći s jakim bolovima u trbuhu dovezen u bolnicu na obali Baltičkog mora.

Prema rečima lekara, muškarac je, nakon što je prestao da pije alkohol, počeo da guta metalne predmete mesec dana, a neki od njih bili su dugi i do 10 cm.

Lithuania: Surgeons Find A Kilogram Of Nails, Screws And Nuts In Man’s Stomach https://t.co/Pw9Jf0K4GP pic.twitter.com/9mhf6za8lm

— FTS – News (@FTSEntertain) October 2, 2021