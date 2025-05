Neverovatna priča iz dijaspore – evo kako me je 1 zakon naučio da budem roditelj!

Jedan američki bloger podelio je svoje iskustvo o selidbi u Nemačku, gde je zbog poslovnih obaveza otišao zajedno sa svojom tek venčanom suprugom. Puni uzbuđenja zbog novog života, planirali su da u slobodno vreme istraže celu Evropu. Međutim, ubrzo nakon preseljenja, supruga je ostala trudna, a njihovi planovi su se promenili – postali su roditelji.

Ono što je njega posebno iznenadilo bili su nemački zakoni koji ohrabruju i, na neki način, zahtevaju aktivno učešće očeva u odgajanju deteta od samog početka. Kako kaže, i u Americi ima mnogo posvećenih očeva, ali ih često ograničavaju radne obaveze.

„U Nemačkoj, očevima se omogućava da koriste velikodušno plaćeno roditeljsko odsustvo u trajanju do tri godine. Primetio sam da to ima izuzetno pozitivan uticaj – očevi su samopouzdaniji u brizi o deci, odnosi između njih i njihove dece su jači, a majke nisu pod tolikim pritiskom da same nose sve na svojim plećima“, objasnio je.

Bloger je opisao prizore iz svakodnevnog života: muškarce koji na putu do posla guraju dečija kolica, nose torbe za bebe, pa čak i druženja u Biergartenu, gde tate zajedno uživaju uz pivo dok se šale i zabavljaju sa svojim mališanima.

