Neverovatna priča iz Meksika: Porodica ga sahranila, a on se sat kasnije pojavio na kućnim vratima

Neverovatnu stvar preživela je jedna porodica iz Meksika. Kao u filmu, 62-godišnji Lorensio Armendariz se pojavio na kućnom pragu, a njegova porodica je ostala u šoku, jer su mislili da su ga upravo sahranili.

Naime, Armendariz je radio daleko od svoje kuće, a onda mu se odjednom izgubio svaki trag. Porodica je obavestila policiju, koja je pronašla telo muškarca. Nadležne službe su, međutim, napravile veliki propust. Umesto da utvrde identitet preminulog prema svim protokolima, oni su kontaktirali porodicu Armendariza.

Kako su našli telo u blizini mesta gde je on radio, policija je bez ikakvih radnji utvrdila da je to osoba za kojom su tražili. Osoba je imala slične karakteristike. Porodica je na pokojniku primetila neke razlike, ali su utučene članove porodice Armendariza ubedili da je to sasvim normalno.

Armendarizova porodica je organizovala sahranu 21. decembra, a samo sat kasnije na vratima doma se on pojavio

– Trebalo je to da vidite. Bila su to užasnuta i iznenađena lica kada sam usred noći stigao kući – rekao je Lorensio.

