Nevesta bratu postavila bizaran uslov, on odbio da dođe na venčanje: Kako biste vi reagovali?

Dok većina ljudi ne bi propustila venčanje bliske osobe, jedan muškarac se nije pojavio na svadbi svoje sestre zbog uslova koji je ona postavila.

Naime, on je rekao sestri da neće doći na venčanje, a onda je na Reditu pitao korisnike da li je doneo pravu odluku ili je pogrešio.

U objavi je objasnio da se njegova sestra uskoro udaje za svog dugogodišnjeg verenika, kao i da je planirao da dođe na ceremoniju u pratnji svoje devojke s kojom je u vezi skoro 11 godina. Međutim, problem je nastao kada mu je sestra rekla da želi intimno venčanje i da za njegovu izabranicu nema mesta.

– Sestra mi je jasno dala do znanja da želi da pozove samo 60 gostiju, a budući da moja devojka nije moja žena, nije je računala u spisak zvanica – napisao je.

Nakon što joj je rekao da neće doći na njenu svadbu, mlada se prilično iznervirala.

– Plakala je i vikala jer sam joj jedini brat, a budući da već dugo nemamo oca, jedino sam ja mogao da je odvedem do oltara i predam budućem mužu – napisao je.

Kako je imao važnu ulogu na njenom venčanju, sestra nije odustajala od njegovog dolaska, a čak mu je i devojka rekla da ide.

Ubrzo nakon burne rasprave, sestra je pozvala i njegovu devojku na venčanje.

– Poslala nam je poruku da dođemo zajedno. Moja devojka je bila jako tužna zbog cele situacije i rekla mi je da sve zavisi od mene. Tada sam joj rekao da nećemo doći.

Nakon toga, muškarac je pitao ujaka da oprati mladu do oltara i on je sa zadovoljstvom na to pristao.

Međutim, sestra je i dalje bila veoma uznemirena zbog odluke svog brata.

Kada su ostali članovi porodice saznali šta se dogodilo, stali su na mladinu stranu.

Tada se muškarac zapitao da li je svojim postupkom povredio sestru i zatražio je mišljenje korisnika Reddita.

Ljudi su okrivili mladu jer devojku svog brata nije smatrala članom porodice, piše Your Tango.

– Šta nije u redu s tvojom sestrom? Da li ste bili bliski pre ovoga?

– 11 godina veze znači da je tvoja devojka deo porodice, čak i ako je u pitanju intimno venčanje, gostima treba dozvoliti da dovedu pratnju – samo su neki od komentara.

