Nevesta doživela neviđeno poniženje na svadbi: Mladoženja hteo da ispadne frajerčina pred gostima, pa se surovo poigrao!

Venčanja su emotivni događaji i uvek je dobro sa malo šale razvedriti atmosferu, ali ukoliko se izabere pogrešan trenutak ili glupa šala, to postaje ružno i naročito bolno za drugu stranu koja je deo te bračne zajednice.

Ovog puta jedan mladoženja sa engleskog govornog područja hteo je da ispadne duhovit ili viralan na društvenim mrežama, ali posle svega ostaje gorak ukus u ustima zbog njegove šale.

Mladoženja je tokom izgovaranja bračnih zaveta ispred mlade, matičara i gostiju rešio da se surovo našali sa budućom ženom. Šala je šala, ali neka baš neslana. Snimak sa ovog venčanja prate komentari da se poneo prilično bezosećajno.

Naime, u momentu kada je trebalo da pročita bračne zavete mladoženja je uzeo papir rekavši da je morao da sve zapiše. Nevesta je jedva čekala da čuje njegove reči, a onda se desio momenat… Veoma ružan.

Na papiru je pisalo: „Pomozite mi“.

Mladoženja je valjda hteo da ispadne frajer i napravi onu čuvenu šalu kako je brak muka i da želi da ga izbave odatle. Postavlja se pitanje, ako mu je toliko loše, što se ženio uopšte?!

Naravno, to nevesti nije bilo nimalo smešno, što ni ne čudi jer venčanje treba da bude proslava ljubavi dvoje ljudi, a ne poniženje za jednu stranu. On se našalio, ostaće zapamćen neko kratko vreme i to je to, dok će njegova žena to pamtiti mnogo duže…

„Loša šala, Daglase, loša“, rekla mu je nevesta i lupila ga buketom po glavi.

Ljudi su bili besni na mladoženju i ispod snimka pisali razne komentare, uglavnom negativne.

„Zašto ovi ljudi mole devojku da izađe sa njima, plaču ako hoće da ih ostavi, zaprose je, potroše mnogo para na venčanje i onda urade ovako nešto?!“, pitala je jedna TikTokerka.

„Izaberi bilo koji dan za ovakve šale, ali ne venčanje“, „Njeno lice, vidi se da je ubijena u pojam“ su samo neki od komentara, a bilo je i onih koji su rekli da tu nisu čista posla jer su se jedini smejali mladoženja i žena koja je snimala klip…

