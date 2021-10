Nevesta na venčanju uradila nešto posebno za slepog muža i raznežila svet (video)

Entoni Feraro, slepi sportista, muzičar i motivacioni govornik, oženio je devojku Keli En. Ona je nosila haljinu sa naboranim detaljima kako bi njen muž mogao da oseti kako izgleda. Njen gest raznežio je ceo svet.

Entoni, koji sada trenira da se takmiči u džudou na Paraolimpijskim igrama 2024. u Parizu, često putuje na takmičenja i svirke. Keli En, koja radi u IT industriji, prati ga na putovanjima jer često radi onlajn.

Njihova ljubav je rasla dok su jedno drugom pomagali da iskuse svet kroz različite perspektive.

“Počeo sam da primećujem, kada sam putovao sa njom, da je život počeo da mi se menja u velikoj meri. Počeo sam da vidim svet na način na koji ga nikada nisam video. Uzela bi dodatno vreme da stane i uspori i da sa mnom ‘pogleda’ svaki deo pejzaža ili strukture, čak bi zatvorila oči i pokušala da to oseti onako kako bih ja. A onda bih joj objasnio, kako samo to video svojim čulima. Ona bi mi popunila sve vizuelne praznine i objasnila do savršenih detalja”, priča Entoni za Insider.

Keli En je radila sa Loulette Bridal, održivim butikom za venčanice u Bruklinu u Njujorku, kako bi kreirala haljinu sa puno prijatnih tekstura.

“Ona je imala celu viziju za taktilnu venčanicu sa lepim teksturama poput somota i svile. Nije znala šta tačno želi, ali je znala da to mora da bude taktilno i veoma drugačije. I tamo je isprobala gomilu haljina. Rekla je da kada je tu obukla, samo je počela da plače”, priča mladoženja.

Entoni je 2017. godine pozvao Keli En na premijeru svog dokumentarnog filma, “Pucanj u tami”, na njihov prvi sastanak. Za tu priliku odabrala je haljinu od somota kao taktilni autfit. A na venčanju je nosila jaknu od somota.

“Te teksture su mi omogućile da savršeno vizuelizujem Keli u svojoj glavi”, kaže Entoni.

Par je takođe podelio maske za oči na venčanju kako bi ohrabrio goste da uživaju u svadbi svojim drugim čulima.

