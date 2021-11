Nevesta postala hit zbog onoga što je uradila usred venčanja (video)

Sa jednog venčanja u Brazilu stiže zanimljiva scena koja je postala hit na društvenim mrežama.

Naime, tokom same ceremonije stigla je vest da je Luis Hamilton pobedio u Velikoj nagradi Brazila u formuli 1 koja se vozila u Sao Paulu.

Kada je nevesta čula da je Hamilton bio najbrži, nakratko je prekinula ceremoniju i proslavila pobedu.

When you find out @LewisHamilton won the Brasilian GP during the middle of your wedding. 😍🙌

Congratulations to the happy couple! pic.twitter.com/XNATj1WZtS

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 16, 2021