Nevesta u Srbiji odredila minimalac za kovertu, gosti ostali zgranuti: „Nema šanse da toliko stavim…“

Sezona svadbenih zabava uveliko traje, a restorani su redom prebukirani i mesecima unapred. Dok mladenci žele da im taj, najvažni dan u dosadašnjem životu, bude ispunjen veseljem i radošću sa najbližim prijateljima i porodicom , nekako se sve više stiče utisak da je siromaštvo dovelo do toga da se na svadbu gleda kao na poslovni poduhvat i da se veselja sa nekoliko stotina zvanica prave kako bi se zaradilo za početak zajedničkog života. Tome u prilog ide i priča drugarica jedne buduće neveste koja je razljutila goste jer im je uz pozivnicu „servirala i priču“ koliko bi novca minimalno trebalo da stave u kovertu.

– Pre dve nedelje mladenci su počeli da dele pozivnice, iako svi već mesecima znaju da se svadba priprema za jesen. Nevesta je od samog početka naglašavala da će svadbu organizovati u luksuznom restoranu u Beogradu koji je skup, da kupuje preskupu venčanicu, te da uzima najskuplju dekoraciju. S obzirom na to da se znamo od malih nogu znala sam da voli sve bude skupo i kvalitetno, ali nisam znala da svadbu pravi da bi bila na dobitku, a ne zbog sreće – ispričala je za Kurir prijateljica iz škole, dok koleginica s fakulteta dodaje:

– Meni je sve to smetalo jer nije bitno je li nešto skupo ili ne. Važno je da taj daj bude poseban i za mladence i za njihove porodice, a zadnje o čemu bi trebalo razmišljati pre svadbe je koliko će porodica i prijatelji staviti novaca u kovertu.

Prema njenim rečima, nevesta je odmah na početku naglasila koliko plaćaju „stolicu“.

– Rekla je da po osobi plaćaju 70 evra. Ja razumem da je ovo Beograd i da je to njihov izbor, ali zašto gosti moraju da znaju koliko košta ‘stolica‘. Ubrzo nakon toga smo i saznale. Okupila je nekoliko prijateljica i poznanica i pozvala nas na devojačko veče, a ujedno nam je podelila pozivnice. Videlo se da je srećna i zadovoljna. Ja sam se iznenadila što je mene zvala jer se znamo s fakulteta, a nismo bile preterano bliske. Ipak, bilo mi je drago i odlučila sam da idem na svadbu. Bila sam srećna zbog nje što se zaposlila, našla muškarca s kojim će zasnovati porodicu. Kroz priču se polako dotaknula i poklona i rekla da je sada normalno da svi kao poklon donesu novac mladencima. Naglasila je da ne voli one koji se vode logikom da će u kovertu staviti onoliko koliko košta stolica, kao i da oni planiraju da na kraju budu u plusu. A nakon ovih reči sam zanemela: ‘Ako moj jelovnik košta 70 evra mislim da bi bilo glupo da neko donese samo 70. Unutra bi trebalo da bude 100 evra, rekla je buduća mlada drugaricama.

Potom poznanica rastrošne neveste napominje da je trenutno nezaposlena.

– S obzirom na to da nismo toliko bliske, ja sam mislila da stavim 50 evra. Idem sama na svadbu i mislim da bi to bilo korektno s moje strane, ali nakon ove njene rečenice bilo me je sramota. Nema šanse da stavim 100 evra. Stavila bih da smo bliske i da se baš družimo, a ovako stvarno ne znam. Plašim se da će me ogovarati nakon svadbe, ali čula sam da su i druge koleginice bile u šoku i da su komentirale ovaj njen stav. Stvarno je ružno da se tako ponaša pre svadbe – naglasila je za Kurir ova devojka, koja je željela da ostane anonimna.

