Ni ne slutite kako more utiče na vaš mozak

Možete li da zamislite kakav je uticaj mora na naš mozak? To neizmerno plavo prostranstvo koje pokriva gotovo 80% naše planete je izuzetno, surovo, romantično i duboko mesto.

Veliki pisci su mu se uvek divili i poštovali, a iz pera pesnika Šarla Bodlera proizašle su reči poput: „Slobodni čoveče, uvek ćeš ceniti more!“. Ovo posebno mesto za ljude je u stvari mnogo više od običnog bazena sa slanom vodom.

Kakav je uticaj mora na mozak?

Nekoliko neuronaučnika proučavalo je uticaj mora na naš mozak. Iz članaka i eksperimenata stručnjaka, poput M. Rad-a, R. A. Baron-a ili M. C. Dajamonda-a, znamo da je došlo do nekih otkrića o efektima koje neizmerna plava boja može imati na naš um. Možete li pogoditi šta bi to moglo izazvati u nama?

Prva stvar koja je sigurna je da su efekti mora na našu psihu, generalno, vrlo pozitivni. Romantična osećanja i želja za slobodom koja nas nadahnjuju nisu za potcenjivanje, zaista ih je nauka podržala i opravdala.

“Uvek moraš da gledaš u more. To je ogledalo koje ne može da laže .” ~ Jasmina Kadra

​More izaziva divljenje kod čoveka

Nekoliko psihologa sa univerziteta u Stanfordu sprovelo je studiju o efektima mora na ljudski mozak. Jedan od zaključaka do kojeg su došli je da osećaj neizmernosti koji projektuje izaziva stanje dubokog divljenja i strahopoštovanja u našoj psihi.

U stvarnosti, ovaj proces stvara osećaj blagostanja u nama. Ovo je čudna činjenica, s obzirom da bi nas tako neizmerna stvar mogla ubiti samo snagom talasa.

Ali opsežno iskustvo koje proizvodi u nama podstiče pozitivne promjene u našim mentalnim obrascima, zahvaljujući načinu na koji naš um pokušava da obradi pejzaž.

Iz tog razloga, more radikalno menja naše mentalne obrasce i našu sposobnost donošenja odluka, na primer, pomaže da budemo velikodušniji. Kao da ovo nije dovoljno, naša percepcija vremena takođe varira, izgleda da teče mnogo sporije ili je čak zaustavljeno.

More je podsticaj za kreativnost

Generalno, dok radimo, razgovaramo ili se brinemo za bebu, naš mozak prelazi u “angažovani” režim. Međutim, more ima sposobnost promjene ovog stanja i opuštanja naših mentalnih procesa.

Jednom kada se osetimo opuštenije, neuronska mreža se podrazumevano aktivira.

U stvarnosti je to relativno lak proces za razumijevanje. Kada uđemo u režim opuštanja, brige ostavljamo po strani. U tom trenutku prefrontalno područje mozga prestaje da ga kontroliše i tako kreativnost i mašta mogu slobodnije teku, kao da je to magija. Na taj način naši pogledi postaju originalniji, manje kritični i mnogo otvoreniji.

More i meditacija

Pozitivni efekti mora na naš um su mnogi. Meditacija je predačka tehnika za koju se široko pokazalo da ima duboku korist za ljudski mozak. Meditativno stanje pojačava stimulaciju moždanih talasa, koji se čak mogu i promeniti.

U ovom slučaju su talasi mora zaduženi za indukovanje stanja pažljivosti. Zvuk mora i njegov vizuelni efekat sposobni su da osiguraju da alfa talasi mozga, povezani sa naporom, ali i opuštanjem i mirovanjem, čine da sve oko nas nestane.

Kao što smo već rekli, u stvari more povećava kreativnost u mozgu. Zanimljivo je da je ova sposobnost takođe povezana sa alfa moždanim talasima, koji proizvode stanje mentalne jasnoće.

Iz svih ovih razloga, more ima moć da učini da sve oko nas nestane: na taj način ostajemo samo mi, suspendovani u mehuriću od sapunice u kojem čitavo naše biće odjednom dobija novo značenje.

“More mu se učinilo jednim od najneobičnijih čuda koja je ikada vidio. Bilo je veliko i duboko, daleko više nego što je zamišljao. Menjalo je boju, oblik i izraz u zavisnosti od vremena, trenutka i mesta .” ~ Haruki Murakami

Nadamo se da ste uživali otkrivajući više o uticaju mora na naš mozak. Sada, ako imate način, jednostavno morate uživati u njemu. Kad budete imali priliku da se divite tom plavom prostranstvu, ne propustite ga: učinićete sebi veliku uslugu.

