Nije imala sređene nokte kada je dečko zaprosio: Sestra joj je genijalno pomogla (foto)

Noćna mora svake devojke je da u trenutku iznenadne prosidbe nema sređene nokte jer onda neće moći da se fotografiše za društvene mreže i pored slike ruke i prstena napiše „rekla sam da“.

Ali u tako teškoj situaciji nađu se neopevani heroji koji reše problem.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg

— Jenna (@goodgaljenjen) November 3, 2018