Nije teško: 10 saveta kako da zavolite sebe

​Svi žele da budu voljeni i poštovani kao ljudi, ali da bi se to dogodilo, pre svega je neophodno biti dosledan u osećanju ljubavi prema sebi. Voleti sebe je lakše nego što se čini…

Znajte da u drugima odražavamo ono što zapravo osećamo prema sopstvenom biću. Ovim člankom pozivamo vas da duboko udahnete i primenite neke od saveta koje vam nudimo. Dobićete unutrašnju ravnotežu, kao i prijatan osećaj udobnosti i počećete da volite sebe. Dajte sebi priliku!

Ne upoređujte se ni sa kim drugim

Dobro je poznato da je svako ljudsko biće jedinstveno i neponovljivo, pa je iz tog razloga put do cilja različit za svakog od nas. Ne pravite nepotrebna poređenja između sebe i onih koji su uz vas, ne tražite „greške“ kod drugih.

Na ovaj način ćete samo osloboditi osećaj frustracije u sebi, blokirajući sve svoje prave talente ili potencijal u pupoljku. Svako od nas je imao različita iskustva i veze, poređenje je beskorisno.

Hranite se onim što vam daje energiju

Zapamtite, spoljašnji izgled odražava ono što osećamo kao i našu sposobnost da volimo sebe. Sport i fizička aktivnost ne samo da održavaju kondiciju, već donose vedrinu, zdravlje kako bismo bili u harmoniji sa sobom. Počnite da volite i prihvatate svoje telo takvo kakvo jeste.

Nađite vremena za sebe

Provođenje vremena sa sobom prilika je da naučite da slušate sebe, cenite sebe i zadržite unutrašnji mir da biste se osećali dobro. Ovo je prvi korak ka ljubavi prema sebi. Nakon napornog radnog dana, nije pogrešno reći prijateljima ili partneru da ćete ipak ostati kod kuće.

​Izađite iz komfor zone

Usudite se da izađete iz svoje zone udobnosti, pođite i otkrijte nove prostore i mesta. Šetajte po vama nepoznatim mestima da biste iskusili nove senzacije, osećali se živim i nastavili da učite sve više i više.

Pustite one koji su vas povredili

Zapamtite: nije neophodno držati pored sebe one koji su vam naudili. Nema ništa loše u tome što pružite priliku i pokušate da razjasnite, ali ako to učinite, situacija se i dalje pogoršava, možda ovo nije rešenje.

Izrazite ljubav prema ljudima do kojih vam je stalo

Pre ili kasnije svi napustimo ovaj svet. Zapamtite da je dobro živeti i uživati u životu, bezuslovno voleći druge, deleći ovo osećanje sa onima koje volite. Ne stidite se reći majci, ujaku, bratu, prijatelju ili partneru koliko ih volite.

Kad nestanu, zažalićete što niste iskoristili priliku da im posvetite te reči naklonosti. Najbolje je da izrazite svoja osećanja.

Čuvajte se

Emocionalno stanje zavisi od fizičkog izgleda osobe i brige koju posvećuje sebi, sopstvenoj suštini. Naš izgled odražava ko smo izunutra, ne zaboravite to. Briga o vašem telu i održavanje kondicije uz sport pomažu u uklanjanju stresa i energije koji proističu iz emocija kojima nismo u stanju da metabolizujemo na pravi način.

Smejte se sebi

Greške, pretvorite u osmeh. Kako? Ne uzimajte ništa previše ozbiljno i imajte na umu da vam greške omogućavaju učenje. Mnogo je naučnih studija koje navode da je osmeh jedan od najboljih lekova koje je čovek postavio da bi se oslobodio negativnih emocija i stresa.

Takođe zapamtite da osmesi generišu dobrobit u vama i onima oko vas, a ovo je prvi korak da započnete da volite sebe.

Zapamtite da život nije namijenjen ugađanju drugima

Prihvatite sebe i volite sebe onakvima kakvi jeste. Voleti sebe lakše nego što zvuči. Imajte na umu Budine reči: „Vi sami, kao niko na svetu, zaslužujete svoju ljubav i odanost“. Često se previše brinemo o tome šta će drugi reći ili misliti o našim postupcima. Naučite da ignorišete sve što vas uslovljava.

Činiti dobro doneće vam dobro

Karma postoji, to je božanski koncept koji nas uči da svakodnevno učimo iz života. Učite iz divne fraze koja kaže: „Posejano se žanje“.

U prošlosti sam naučio da za pomoć voljenim osobama trebate biti dosledni u davanju primera. Neophodno je preuzeti odgovornost za ono što govorite.

