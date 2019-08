„Nikad se ne svađa“ – žena traži razvod jer joj je muž PREVIŠE FIN

Jedna žena iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zatražila je razvod od muža zbog prevelike ljubavi, brige i pažnje koju joj je poklanjao.

Pomagao je svojoj ženi u kućnim poslovima, kuvao i čistio, ali je to ženu počelo da guši, pa je rešila da se razvede. Ovakvog muža bi poželela svaka žena, ali izgleda da je ovoj ženi bilo previše pažnje i ljubavi, prenosi B92.net.

Ona je u šerijatskom sudu u Fujairahu izjavila da se muž nikada nije svađao sa njom, a kamoli da je vikao na nju, prenosi „Kalej tajms“.

„Nikada nije povisio ton na mene, niti me je odbio. Osećala sam da me njegova prevelika ljubav guši. Čak mi je pomagao u čišćenju kuće“, izjavila je ova žena.

Ona je objasnila da joj se život pretvorio u pakao zbog njegove preterane ljubaznosti.

„Očekivala sam da se nekada posvađamo, ali sa mojim romantičnim mužem je to nemoguće. On bi mi uvek praštao i obasipao me poklonima“, rekla je ova žena.

Muž smatra da nije ništa loše uradio: „Želeo sam da budem savršen i pažljiv muž“, izjavio je on.

Muž je na kraju od suda zatražio da savetuje njegovu ženu da odustane od razvoda, a sud je odložio slučaj kako bi supružnicima dao šansu za eventualno pomirenje.