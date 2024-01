Nikada drugima ne otkrivajte ovo o sebi: Neka vas ove 3 mudrosti vode kroz život!

U svakom čoveku ima svetlosti i tame i nikada ne znamo šta će da produbi onu mračnu stranu. Ipak, stari arapski mudraci uglavnom su se vodili ovim načelima tokom života:

Ako te nešto boli – ćuti

Postoji jedna priča iz davnina o starcu Eziju. Starac Ezijo je ostao sam na farmi, nakon što mu je sin otišao u vojsku. Ezio je hrabro radio, vredno privređivao, sam vodio čitavu farmu.

Jednog dana mu priđe komšija i pita ga: „Kako si Ezio?“

“Bole me leđa “, požali se Ezio komšiji. Ubrzo se po čitavom kraju pročulo kako starca Ezija bole leđa, i kako je nemoćan da se sam stara o imanju i životinjama. Uskoro mu počeše pristizati ponude od komšija da za bagatelu otkupe njegovo imanje. Kada im je rekao da je to premalo za takvo imanje, rekli su:

“Bolje bilo kakav novac, nego nikakav. Leđa te bole, star si i nemoćan, prodaj imanje.” Niko se nije ponudio da mu pomogne, svi su hteli samo da imaju korist od njega.

Starac je nastavio da ćuti i da radi, a kada mu je došao sin iz vojske, starac Ezio mu je predao imanje uz reči:

“Ako te nešto zaboli – ćuti.”

Ne govori prijatelju ono što ne bi rekao neprijatelju

U svakom čoveku ima svetlosti i tame, nikad niste sasvim sigurni kada će se probuditi ona mračna strana i šta će da je probudi. Bolje ne govorite prijatelju ono što ne možete da kažete ni neprijatelju. Ako kažete prijatelju pa on iskoristi vašu tajnu, bićete ljuti na dve osobe: sebe i svog prijatelja.

Nikad ne govorite loše o sebi

Svako ko omalovažava sebe daje primer drugima da ga i oni omalovažavaju. Ako se osoba ponaša dostojanstveno i drugi će se prema toj osobi odnositi sa poštovanjem. Starac Okam je živeo u pustinji 10 godina. Svaki dan je vredno radio i trudio se da bi pronašao vodu, kada mu je pošlo za rukom svi iz sela su dolazili da mu čestitaju, a on je govorio: “Nije to ništa.” Ubrzo su se svi odnosili prema njegovom pronalasku vode kao da je to ništa. Umesto da se napiju vode, oni su prali noge u tom izvoru. Ubrzo je voda postala zagađena i blatnjava bara. Starca je to bolelo strašno, ali ljudi su se prema njegovom trudu odnosili baš onako kako im je i on sam rekao – kao da je to ništa.

