Nikada ne kupujte ovakve patike za trčanje: Možete se lako povrediti, upozoravaju stručnjaci

Oni koji su tokom trčanja nosili patike s debelom petom imali su veći broj povreda

Zbog nošenja patika s debelom petom trkači mogu biti podložniji povredama, pokazuje novo istraživanje. Osobe koje nose ravnije patike možda imaju bolji uvid u to kako se njihova stopala kreću tokom trčanja, što bi moglo smanjiti broj povreda, izvestili su naučnici iz Sports Performance Center na Univerzitetu Floride. Rezultati njihovog istraživanja objavljeni su u časopisu Frontiers in Sports and Active Living u decembru.

Naučnici su analizirali podatke prikupljene tokom više od šest godina, koji su obuhvatili istoriju povreda i karakteristike obuće – težinu, amortizaciju i visinu pete – više od 700 trkača različitih rasa i etničkih grupa u starosti od 12 do 77 godina. Takođe su koristili posebne trake za trčanje i video snimke snimljene pomoću tehnologije za praćenje pokreta kako bi analizirali način trčanja učesnika. Uz to, tražili su od učesnika da prepoznaju i opišu način na koji njihovo stopalo dolazi u kontakt sa podlogom prilikom trčanja. To se odnosi na specifičan način ,,udarca“, odnosno na to koji deo stopala prvi dodiruje tlo, što može biti prednji, srednji ili zadnji deo stopala.

Oni koji su tokom trčanja nosili patike s debelom petom imali su veći broj povreda. Trkači sa debljim petama takođe nisu bili toliko precizni u prepoznavanju udarca stopala kao trkači s ravnijim cipelama, što je verovatno faktor u visokom broju povreda.

Naučnici su došli do ovih zaključaka nakon što su uzeli u obzir starost, težinu, dužinu trčanja i konkurentnost. ,,Primetili smo da kada trkači već trče s debljim petama, mogu imati lažan osećaj da prednji deo stopala prvi udara u tlo“, rekla je dr. Heather K. Vincent, direktorka UF Health Sports Performance Center i glavna autorka studije za Health. Ovaj utisak može nastati zbog visine pete u obući koja stvara osećaj da je prednji deo stopala taj koji dodiruje tlo, iako to nije slučaj.

,,Zapravo, ti trkači udaraju stražnjim delom stopala, jer prvo kontakt s podlogom ostvaruje peta obuće.“

Upravo ta zabuna oko pokreta stopala može rezultirati povredom, rekla je Lori Diamos, stručnjakinja za funkcionalno kretanje.

,,Baš kao što stajanje na penušavoj podlozi izaziva vašu ravnotežu i kontrolu, ove cipele smanjuju sposobnost vašeg tela da oseti tlo i reaguje na njega“, rekla je. ,,To vas tera da se više oslanjate na patiku za stabilnost, umesto na svoje mišiće i zglobove, te tako povećavate rizik od povreda poput uganuća članka ili bolova u kolenu“, objasnila je Diamos.

Uprkos povezanosti patika s debelom petom i povredama, naučnici naglašavaju da još uvek nisu sigurni da li ovakva obuća zaista izaziva povrede. Iako su druge manje studije takođe pokazale da visina pete i pokreti stopala mogu uticati na povrede pri trčanju, potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdila potencijalna uzročna veza.

Kako sigurno odabrati nove patike za trčanje?

Kao prvo, tražite patike koje su prilagođene vašem tipu stopala, a ne da vas patike nateraju da promenite svoj prirodni stil trčanja, rekla je za Health Ema Anderson, lični trener u Fit Athletic Clubu. ,,Patike za trčanje treba da budu udobne, izdržljive, ali i prozračne i fleksibilne”, rekla je. ,,Pazite da stopala imaju dovoljno prostora i da vam prsti nisu stisnuti.“

Takođe, proverite jesu li patike namenjene tom terenu po kojem nameravate da trčite, bilo da je to traka za trčanje, atletska staza, travnata površina ili beton, dodala je.

Opšte je poznato da stručnjaci preporučuju lagani početak. Trčite kraće sa novim patikama, a stare imajte u rezervi kako biste ih mogli smenjivati prvih nekoliko nedelja dok se ne priviknete na nove.

,,Možda nije svaka patika prava za vas“, dodala je Anderson, ,,pa ako primetite bol ili neprijatnost prilikom prelaska na nove patike za trčanje, odustanite i potražite druge patike koje bi mogle biti prikladnije.“

