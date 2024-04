Nikada nećete postati milioner ako ovo radite: Evo i zbog čega

Novinar Napoleon Hil proučavao je više od 20 godina oko 500 milionera koji su sami stekli sve što imaju, a svoja saznanja objavio je u knjizi „Misli i obogati se“ (Think and Grow Rich). Kako kaže, to je uradio jer je pre 80 godina zadao sebi zadatak da otkrije šta je ključno u sticanju bogatstva.

„Biznis insajder“ iz knjige izdvaja 19 najčešćih razloga koji vas sprečavaju da se obogatite, a koji su relevantni i danas.

1. Niste dobro definisali sopstvenu svrhu

„Nema nade da će u bilo čemu uspeti osoba koja nema neku svrhu u svom životu, jasan cilj, nešto čemu se nada“, kaže Hil. Ako stvarate bogatstvo, počnite vizualizacijom ciljeva štednje na koje ćete staviti sasvim konkretnu etiketu s cenom. Zatim, napravite plan finansiranja i odredite gde tačno želite da vaš novac odlazi.

2. Niste ambiciozni

Morate imati želju da se izdignete iznad osrednjosti. Hil kaže: „Ne znam šta bih savetovao osobi koja je ravnodušna prema svemu, ne želi da napreduje i ne želi da plati cenu uspeha“.

Bogatstvo se ne događa samo od sebe, osim ako novac niste nasledili ili osvojili na lutriji. Morate strpljivo i istrajno da radite. Dobar start je investiranje novca — što pre, to bolje — i pažljivo pratite kako kamate odrađuju posao za vas. To ne iziskuje mnogo truda, ali ipak zahteva neku akciju s vaše strane.

3. Ne upotrebljavate svoje obrazovanje

Sama diploma ne znači ništa. Znanje je samo potencijalna snaga koja vam neće doneti novac ako se ne organizuje i primeni u stvarnom životu. Hil naglašava: „Samo obrazovanje nije toliko znanje, koliko je znanje primenjeno u praksi. Ljudi se ne plaćaju za ono što znaju, već za ono kako primenjuju to što znaju“. Neka vam prioritet bude stalno učenje novih stvari i iskušavanje vašeg uma. Nije slučajno da svi najuspešniji ljudi na svetu strastveno čitaju.

4. Nemate nimalo samodiscipline

„Samodisciplina dolazi kroz samokontrolu“, kaže Hil. „To znači da morate kontrolisati sve negativne osobine. Pre nego što uspete da iskontrolišete uslove, morate biti sposobni kontrolisati sebe. Ako ne kontrolišete sami sebe, bićete pokoreni“.

Kad je reč o sticanju bogatstva, osnovna formula je: štedi više, troši manje. To je jednostavan koncept, ali trošiti manje zahteva određenu disciplinu. Naučite da prepoznate i kontrolišete preveliko trošenje ako želite da akumulirate bogatstvo.

5. Ne brinete o svom telu

„Teško ćete postići veliko bogatstvo ako niste zdravi“, kaže Hil. Zato, ne čudi da mnogi milioneri redovno vežbaju. Ako još niste zagospodarili svojim telom, dobra vest je da su mnogi uzroci lošeg zdravlja zapravo pod vašom kontrolom: debljina, negativne misli, manjak vežbe. Ako mislite da nemate vremena, probajte da vežbate samo deset minuta dnevno. Toliko svako ima.

6. Odugovlačenje

Hil odugovlačenje navodi kao najčešći uzrok neuspeha: „Većina nas je neuspešna u životu jer stalno čekamo ’pravo vreme‘ da počnemo da radimo nešto korisno. Ne čekajte! Vreme nikad neće biti ’pravo‘. Počnite odmah sada i radite s onim što trenutno imate. Bolji alati i sredstva će doći vremenom“.

7. Niste uporni

„Većina ljudi je dobra u započinjanju stvari, ali loša u završavanju. Ljudi najčešće odustaju već na prvim naznakama neuspeha“, kaže Hil. Ne odustajte dok ne dobijete ono što želite. Neki od najuspešnijih ljudi postali su najuspešniji zato što su naučili da se nose s neuspehom i samo nastavili dalje.

„Naučio sam da nije važno koliko ste puta doživeli neuspeh“, rekao je milijarder Mark Kuban. „Dovoljno je da uspete samo jednom. Pokušao sam da prodajem mleko u prahu. Ispao sam idiot nebrojeno puta i učio sam iz tih grešaka“.

8. Negativnost

„Neko ko se ne može izdići iznad negativnih misli, nema nikakve šanse da uspe“, kaže Hil. „Uspeh dolazi kroz primenu moći, a moć se stiče kroz zajedničku saradnju i nastojanje više ljudi. Negativan stav neće podstaći saradnju“.

Ako želite da se obogatite, pozitivne emocije moraju biti dominantne.

9. Niste odlučni

„Analizom nekoliko stotina ljudi koji su zgrnuli bogatstvo veće od milion dolara, ustanovili smo da je njihova zajednička odlika — odlučnost“, kaže Hil.

Ljudi koji nikako ne uspevaju da zarade ozbiljan novac uglavnom vrlo sporo donose odluke, a kada nešto odluče lako menjaju stav. Odlučnost je uz to i jedna od najvažnijih odlika koje mora imati svaki vođa. Na kraju krajeva, bolje je doneti i pogrešnu nego nikakvu odluku.

10. Odabrali ste pogrešnog partnera

Hil ovo naglašava kao jedan od najčešćih uzroka propasti. „Propast je neminovna ako niste u harmoničnoj vezi“, kaže Hil. „Loša veza je sama po sebi propast, jer niste srećni, zbog čega strada i vaša ambicija“. Hil ovu tvrdnju bazira na istraživanju Univerziteta „Sveti Luis“ koje je ustanovilo da ljudi, uz podršku partnera, mogu imati godišnju platu i do 4.000 dolara višu.

11. Ne rizikujete

„Osoba koja ne rizikuje zapravo uzima samo ono što su drugi ostavili“, kaže Hill. „Preteran oprez nije dobar kao ni brzopletost. Oboje su ekstremi kojih se valja čuvati. Život u sebi nosi i element sreće“. Kad je reč o novcu, možda se čini privlačnim ostaviti ga na sigurnom da miruje u banci. Ali investiranje je način kako se zarađuje dodatan novac. Naravno da je ovde potreban veliki oprez i mudrost i zbog toga bi trebalo odabrati fondove s malim rizikom.

12. Družite se s pogrešnim ljudima

„Treba odabrati poslodavca koji će biti inspiracija, koji je inteligentan i uspešan“, kaže Hil. Ovaj savet treba da se primenjuje i na saradnike. Ali važno je da se okružite talentovanim i motivisanim ljudima, čak i kad niste na poslu. Naime, mi postajemo slični ljudima oko nas. Zbog toga se bogati druže uglavnom samo s bogatima.

13. Ostajete na poslu koji mrzite

„Još niko nikad nije bio jako uspešan na poslu koji ne voli“, kaže Hil. „Prva i osnovna stvar koju morate znati ako želite nešto zaraditi jeste da odaberete zanimanje koje vam se sviđa. Jedino tako ćete moći raditi svim srcem“. Ako ste zbog posla pod stresom i niste zadovoljni, menjajte ga. Davanje otkaza može biti jako dobar korak koji će vam se isplatiti u budućnosti.

14. Niste dovoljno suzili svoj fokus

„Neko ko je fokusiran na nekoliko stvari, obično nije veoma dobar ni u jednoj“, kaže Hil. „Usredsredite se na ono što smatrate ključnim. Sama želja nije dovoljna. To vam mora postati opsesija. Morate pažljivo planirati svaki sledeći korak i biti istrajni na svom putu. Ne dozvolite da vas povremeni neuspeh omete“, ističe on.

15. Nedostatak strasti

Bez entuzijazma niko ne može da bude uverljiv. „Osim toga, entuzijazam je zarazan, a onaj ko ga ima, generalno je dobro prihvaćen u društvu. Bez strasti nemate energije, a bez energije nemate ništa. Ništa na svetu nije postignuto bez strasti“.

16. Vaš um nije otvoren

Ljudi zatvorenog uma retko napreduju. „Morate biti spremni da sarađujete s drugima i slušate njihove ideje. Najbogatiji i najuspešniji ljudi su to postali upravo zato što su mislili drugačije“.

„Da biste počeli da mislite drugačije, radite drugačije stvari, budite u kontaktu sa drugačijim ljudima, cenite tuđe ideje“, kaže i Džon Maksvel, autor bestselera „Kako uspešni ljudi misle“.

17. Nemate dovoljno šarma i teško sarađujete s drugima

„Većina neuspešnih ljudi, neuspešni su baš zbog toga“, upozorava Hil. Izgradnja carstva znači koristiti svoje veštine, ali i šarm, a to je skoro podjednako važno kao i prava strategija.

18. Namerna neiskrenost

Iako vam neiskrenost može doneti nekoliko kratkoročnih pobeda, to nije način na koji možete izgraditi stabilan posao. „Nema nade za ljude koji su namerno neiskreni“, objašnjava on. „Pre ili kasnije to će vam se obiti o glavu i pratiće vas reputacija neiskrene osobe s kojom je teško raditi“.

19. Pokušavate da se obogatite na brzinu

„Budite svesni neobuzdane želje da dobijete nešto na brzinu. Tako ćete upasti u klopku lutrije, kocke ili rizičnog ulaganja na berzi“, upozorava on. Kocka je upropastila milione ljudi. I to ne samo kocka u kockarnici, već i ona na tržištu kapitala. Investiranje je igra na dug rok i tu nema prečica.

