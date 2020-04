Nikada nije odustala: Žena u 68. godini rodila blizance (foto)

Žena stara 68 godina iz Lagosa rodila je zdrave blizance, što je prvi takav slučaj u Nigeriji , prenose mediji širom sveta priču o paru koji nikada nije odustao.

Lagos state university teaching hospital (LUTH) has successfully delivered a 68 years old first time pregnant woman with twins ( a male and female) following an IVF conception. She was delivered through an elective Caesarean section at 37 weeks #africagiant pic.twitter.com/6wVx7AclzM

