Nikako da dobijete na lutriji? Evo šta preporučuje stručnjak za dobitne kombinacije!

Mnogi od nas sigurno imali bake i deke, koji su čitavog života kupovali raznorazne srećke s nadom da će im se ispuniti želja da osvoje novac. Sigurno ima i onih koji su nekad upoznali nekog dobitnika premije jer je baš njegova kombinacija brojeva bila izvučena kao dobitna ili možda onog kom je sedmica izmakla za dlaku. Bilo kako bilo, jasno je da se većina onih koji igraju igre na sreću uglavnom zadovoljavaju dobitkom u vidu zamene listića, dok su brojni oni koji se teše činjenicom da bolje da imaju sreće na nekim drugim poljima nego na lutriji.

Fransis Ksiki je stručnjak za ispitivanje igara na sreću i posebno se bavio proučavanjem dobitnika u kazinu. Došao je do zaključaka koje bi možda trebalo da prvom prilikom primene svi oni koji ciljaju na glavnu premiju. Prva stvar koju taj stručnjak predlaže jeste da se listići za igre na sreću kupuju češće, iako su manje premije u opticaju.

“Znam da većina vas cilja na najveći dobitak, međutim, veoma je mali procenat onih koji zaista mogu i da osvoje glavnu nagradu. Zato je mnogo bolje da „pucate“ na manje, ali realnije dobitke, tako ćete sebi obezbediti sigurni dobitak”, samo je prvi u nizu saveta tog eksperta.

Ksiki smatra da na nivou svakog pojedinačnog grada postoji nedeljno izvlačenje, pa je najbolje učestvovati češće, ali biti sigurniji konkurent.

“Svaki grad ima lokalna izvlačenja koja su uglavnom jednom do 2 puta nedeljno. Tu učestvuju samo stanovnici te lokalne zajednice, dakle šanse za dobitak su veoma realne. S druge strane, tu su veće lutrije gde učestvuje više gradova ili cela zemlja. Šanse za osvajanje su mnogo manje, ali je dobitak veći. Na kraju, tu je popularna sedmica na lotou. Takav dobitak, kao i takozvane džekpot premije, gotovo su neverovatne. Razlog za to je što učestvuje veoma veliki broj ljudi pa se pojedinačne šanse drastično smanjuju. Neretko se desi i da sedmica uopšte ne bude izvučena”, smatra Ksiki. Iskustva mnogih ispitanika su takva da većina ljudi bira brojeve koja imaju neku simboliku za njih. Među popularnim brojevima su uvek datumi rođenja, godišnjica i svih ostalih bitnih ddogađaja u životu pojedinca, ali proučavanja su dovela do sledećih saznanja:

“Pokazalo se da najveći procenat ispitanika jednostavno bira one brojeve koji za njih imaju neku simboliku i skoro pa uvek su u pitanju neki datumi. Ti brojevi koji predstavljaju datume su zapravo oni kada je rođeno veoma mnogo ljudi, dakle pokazalo se da oni po pravilu neće biti izvučeni. Veoma je bitno da birate brojeve koji su veći od 31 iz jednostavnog razloga što mesec ima 30 ili 31 dan, pa će broj koji je veći od 31 biti retkost, dakle na njih treba igrati! Prvi broj koji treba da birate je 32”, rekao je Ksiki, a preneo Dejli star.

Statistika je, takođe, potvrdila da brojevi koji najčešće bivaju izvučeni su 21 i 23.

