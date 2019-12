Niko nije hteo da ustane trudnici, onda je njen muž izveo PODVIG GODINE! (VIDEO)

Svaka čast.

Ovaj snimak iz Kine munjevito je postao viralan, i to zbog dobrote jednog supruga, što nije tako čest slučaj.

On je sa svojom trudnom suprugom stajao u čekaonici, po svoj prilici u Domu zdravlja, a ljudi koji su sedeli na stolicama u blizini pravili su blesavi, surfujući na svojim telefonima (zvuči poznato, iz gradskog prevoza?).

Loving husband becomes a chair for his pregnant wife pic.twitter.com/rjlmFI1RQy

— RT (@RT_com) December 11, 2019