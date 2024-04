Niko nije srećan slučajno: 8 navika srećnih ljudi

Niko nije srećan slučajno. To je određena životna pozicija, nad kojom u početku treba raditi, a kasnije ona počinje da radi za tebe. Važno je odakle treba početi, a to je od sposobnosti za njeno uspostavljanje. Psiholozi smatraju da baš ona predstavlja antonim depresije. To je svojevrsno oružje protiv neizbežnih životnih padova svakog čoveka. Japanska poslovica kaže: „Sedam puta padni, osam puta ustani“, prenosi Uspešna žena.

Razradite kod sebe sledećih 8 navika i one će vam pomoći da budete mnogo srećniji i da životne poteškoće lakše savladavate:

Ne brinite šta drugi misle o vama

Srećni ljudi ne dopuštaju negativnim ljudima da utiču na njihovo raspoloženje. Ma šta govorili ovakvi ljudi, neka vas to brine k′o lanjski sneg. Oni dobro znaju da dostojan čovek nije onaj koji nema mana, već onaj koji ima vrlina.

Uvek u svemu vidite samo pozitivno

U svemu lošem ima i nečeg dobrog. Ako nekada ne polazi za rukom da se u određenoj situaciji vidi pozitivna strana, takvi ljudi je sami stvore. I ne pokaju se zbog toga. Ako ispadne dobro, onda je to odlično. A ako ipak bude loše, onda je to iskustvo.

Budite uvek druželjubivi i zahvalni

Srećnim ljudima nije važno kako vi izgledate, niti odakle ste. Sve što im je potrebno, jeste još jedan čovek, u čijem društvu mogu da se smeju i da budu srećni. Oni se ne ustručavaju i ne žale da potroše nekoliko minuta kako bi drugim ljudima iskazali zahvalnost.

Smejte se što više i budite pozitivni

„Mi se smejemo ne zato što smo srećni, već smo srećni zato što se smejemo“ – Vilijam Džejms.

Osmeh i smeh predstavljaju neodvojivi deo srećnog čoveka. Ljudi s kojima provodimo mnogo vremena utiču na nas i naše prihvatanje sveta koji nas okružuje. Što više vremena provodimo s pozitivnim i optimističnim ljudima, to će naš život više biti obojen jarkim bojama.

Znajte da nije sve na ovom svetu savršeno

Teško je pobediti perfekcionizam u sebi, ali to je neophodno. Dobro je sve što ima meru. Srećni ljudi znaju da kontrolišu stremljenje ka savršenstvu. Oni sebe ne kažnjavaju za netačnosti i propuste. Oni se ponose sobom i svojim dostignućima. Ponekad neke stvari idu ne baš onako kako smo planirali, i to je normalno. Nemoguće je sve držati pod kontrolom.

Živite u sadašnjosti

„Preživeo sam mnogo loših stvari u životu, neke od njih su mi se stvarno i desile“ – Mark Tven.

Srećni ljudi ne čekaju petak uveče, nedelju ujutro, kupovinu novih kola, novog stana. Ne čekaju proleće, leto, jesen, zimu. Jer najveća greška je misliti da živiš, dok, zapravo, ležiš u zatvoru i iščekuješ život.

Dajte doprinos svetu koji vas okružuje

Jedan od najboljih načina da se osećaš srećnim je da menjaš svet oko sebe. Za to ne moraš da spasavaš ljude i zaustavljaš cunami. Nekada je samo dovoljno nekom se nasmešiti, uputiti kompliment, pomoći prijatelju.

Nikad ne prestajte da učite

Srećni ljudi su radoznali i teže da saznaju nešto novo o svetu i ljudima koji žive u njemu. Uvek ima nešto što ne znamo. Interesovanje za život daje energiju, pozitivno utiče na razmišljanje i čini dane ispunjenijima.

„Sreća – to je svojstvo karaktera. Kod jednih je u karakteru da ga uvek čekaju, kod drugih da ga neprestano traže, a kod trećih da ga svuda nalaze“- Eljčin Safarli.

Cenite jednostavna zadovoljstva koja ništa ne koštaju i pojave se sama od sebe; na primer, pojesti sladoled na klupici u parku, pomaziti mačku, videti dugu. Nalaziti radost u sitnicama i biti zahvalan za sve što imaš – eto, s tim počinje sreća.

