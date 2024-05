Niste dužni nikome da polažete račune: Čuveni psiholog otkriva kako da nezadovoljstvo zamenite srećom

Evo kako da napravite prvi korak ka srećnom životu

Mnogi od nas kreiraju život na očekivanjima društva, porodica, prijatelja i celog okruženja. Pitanje je – da li smo zaista ispunjeni i srećni sa takvim načinom života?

Određena uverenja i „domaći zadaci“ koje nam društvo iznova postavlja, blokiraju nas da živimo onako kako želimo i budemo apsolutno srećni.

Prema savetu popularnog psihologa Mihaila Labkovskog, niste dužni nikome da polažete račune, već sve treba da bude stvari isključivo vaše želje.

„Savremeni ljudi prestali su da veruju da ceo život nekome nešto duguju. Ljudi su shvatili da postajanje „uspešnim“, u popularnom smislu te reči, uopšte nije neophodno. Da još uvek ima dobre muzike, zalazaka sunca u dalekim zemljama, uzbudljivih knjiga, večeri sa prijateljima. I sve to – pored priželjkivanog automobila i dobrog stana u centru, na primer. Da smisao žene nisu dom i deca. Može biti bilo šta, ali glavno je da je to ono što ona zaista želi u životu. Muškarci su shvatili da nisu svi na ovom svetu dužni da postanu biznismeni ili vrhunski menadžeri. Da porodica nije priča o „odgajanju i domaćici“ koja se uobičajeno uklapa u društvene kanone. Porodica je priča o dvoje ljudi koji se vole, a koji su samo jednog dana odlučili da budu zajedno. A kako će deliti uloge u svom domu, to je njihova stvar.“ – istakao je psiholog Mihail Labkovski u jendom od svojih objava na društevnim mrežama.

Svest o činjenici da niko ne može da diktira pravila igre, već treba da se oslanjate isključivo na svoje lične potrebe, prema spomenutom psihologu je prvi korak na putu ka sreći.

Oslobođen zlonamernih šablona i komentara, svako mora sam da odredi meru života koja mu najviše prija, piše Sensa.

