Niste ni svesni da grešite: Zbog ovih grešaka deca vam imaju loše ocene

Svaki roditelj želi da njegovo dete bude uspešno. Međutim, ponekad potpuno nesvesno, može doprineti da detetu ide lošije u školi, odnosno da ima lošije ocene, objašnjavaju psiholozi.

Kako je izvestio Asian Parent, postoji nekoliko stvari koje roditelji koriste da sabotiraju uspeh svog deteta, često potpuno nesvesno.

Imaju prevelika očekivanja

Iako je sasvim razumljivo da roditelji očekuju određene stvari od svoje dece, preuveličavanje očekivanja može doneti više štete nego koristi, upozoravaju stručnjaci. U ovom slučaju dete može postati nesigurno, posebno ako dobije negativne reakcije kada pogreši ili u nečemu ne uspe. Psiholozi dodaju da nedostatak samopouzdanja dovodi do zatvorenosti, ali i lošijih ocena u školi.

Sa detetom stalno pričaju o školi

Roditelji treba da shvate da razgovor samo o školi i ocenama ne dovodi do veće motivacije i interesovanja za školu. Psiholozi naglašavaju da roditelji često kao da zaboravljaju da imaju druge teme o kojima mogu da razgovaraju sa detetom, a preveliko opterećenje informacijama pred polazak u školu doprinosi pojavi straha od toga, ali i nastanku anksioznosti.

Teraju dete da uči

Većina roditelja već treba da zna da bilo kakvo prisiljavanje deteta na nešto samo izaziva u njemu odbojnost i loša osećanja. Ako roditelji stalno teraju dete da uči, rešava domaće zadatke i slične obaveze kao da je sve to samo jedan zadatak od koga zavisi njegov život, dete će vremenom postati nezainteresovano i ne voleti školu, upozoravaju psiholozi.

Oni rešavaju domaći zadatak umesto deteta

Još jedna greška koju mnogi roditelji prave je rešavanje domaćih ili nekih drugih školskih zadataka umesto deteta. Iako je razumljivo da će roditelji ponekad morati da uskoče da pomognu svojim mališanima, ako se to dešava prečesto ili kada sami mogu da reše određeni problem, to može dovesti do nesamostalnosti, lenjosti i nesigurnosti kod deteta.

