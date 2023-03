Niste svesni koliko je dobro biti u vezi sa ženom koja radi ovo, takva prilika se ne propušta

Vidite li ženu koja vam se sviđa i pri tome ima i knjigu u rukama, pohitajte za njom. Takva prilika se ne propušta. Upravo ta knjiga reći će vam puno toga o njoj. One su osećajne, odgovorne, zabavne…

Knjiga u rukama pokazuje da neko zna kvalitetno da provodi slobodno vreme. Takvi ljudi satima žive u svetu likova iz knjige i srećni su iako nemaju društvo.

Za partnera koji radi do kasno to može biti odlično jer zna da se njegova draga dobro zabavlja, i nije joj dosadno.

Istraživanja su pokazala da ljudi koji rado čitaju, posebno fantastiku, pokušavaju shvatiti šta je neki lik iz knjige navelo na određeno ponašanje te time postaju saosećajniji. To nesvesno praktikuju i u životu.

Žene koje rado čitaju imaju i bolje analitičke sposobnosti. To je dobro za svakodnevno snalaženje u životu, jer su takvi ljudi bolji u sagledavanju određene situacije i pronalaženja boljeg rešenja problema.

Pored toga, žene koje obožavaju čitati prepune su informacija, znaju jasno i jezgrovito objasniti šta žele i savršene su za kvizove.

One su gladne je za životom, pune su priča i raznih iskustava, želje zabave… S takvom ženom će vam biti vrlo zanimljivo jer će uvek želeti nešto novo.

Ona želi biti deo događanja u svetu, svom gradu, ulici… Ljudi koji čitaju češće izlaze na izbore, obilaze kulturna događanja i angažovaniji su u svojoj zajednici

Slušaće vas pažljivo i lako joj je naći poklon

Ako sate i sate može provesti čitajući, verojatno će imati strpljenja i interesa slušati pažljivo sve što joj pričate. Osim toga, lako joj je kupiti poklon. Nećete morati puno razmišljati što joj pokloniti za rođendan, Božić, godišnjicu… Dobra knjiga uvek će joj biti najbolji dar.

Takva žena dobro pamti detalje. Zapamtiće koje vam je najdraže piće, kada je vašoj majci rođendan, šta volite, a šta ne… Život s njom bit će lakši jer će se setiti, naprimer, da kupi WC papir na povratku kući.

Uz to, zamislite se kako ponekad ležite jedno pored drugog na kauču i čitate knjige, svako svoju. To je u svakom slučaju bolje od stalnog gledanja televizije ili igranja igrica na računaru. Ako nikada niste preterano čitali, ona će vas motivisati, piše The Huffington Post.

