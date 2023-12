Njegov mozak bukvalno “svetli”: Kažu da je najsrećniji čovek na svetu, a ovo je njegova tajna

Matje Rikar je 77-godišnji pisac, fotograf i monah tibetanskog budizma i nosi genijalnu titulu najsrećnijeg čoveka na svetu.

Rođen 1946., kao sin filozofa i umetnice, a titulu najsrećnijeg čoveka dobio je nakon što je učestvovao u 12-godišnjoj studiji o meditaciji o saosećanju koju je vodio neurolog sa Univerziteta Viskonsin, dr Ričard Dejvidson.

Naime, istraživači su na Rikarovu glavu postavili 256 senzora i uočili da njegov mozak, u stanju meditacije, neverovatno svetli. Rikarov mozak je emitovao gama talase kakve nauka nije zabeležila.

Sam Rikar, koji nekada meditira i po celi dan, priznaje da se oseća kao srećna osoba ali ne voli da ga nazivaju najsrećnijim čovjekom na svetu. Njegov prvi savet bio je da se okrenemo altruizmu, te da ne smemo stalno razmišljati: “Ja, ja, ja”, a zatim dodaje:

“Nije to stvar morala. Jednostavno, kada svaki dan, celi dan, razmišljamo samo “ja, ja, ja“, to je vrlo mizerno, jer predstavljamo svet sebi, ili kao pretnju, ili kao nešto iz čega možemo izvući korist,” govori ovaj monah. Suština sreće je dobronamernost, jer ćete se zbog toga osećati bolje, a i sve oko vas će izgledati drugačije. Ipak, on skreće pažnju na nešto bitno:

“Međutim, nemojte dopustiti da vas drugi ljudi iskorištavaju. Budite razumno ljubazni. Ako je vaš um prepun dobronamernosti, dokazano je i da ćete biti zdraviji”, kaže ovaj zanimljivi čovek.

U svemu je najbitnije da trenirate svoj um, a sam Rikar se odlučio za meditaciju. Savetuje da svakog dana provedete najmanje 15 minuta u kontinuitetu zajedno sa svojim srećnim mislima. Garantuje da ćete već za dve sedmice osetiti veliku promenu.

