Nosite istu odeću dva dana? To je JAKO LOŠA NAVIKA, a evo i zašto

„Ova majica nošena je samo jednom, mogu to opet obući pre nego što je stavim na pranje“ – Sigurno ste barem jednom pomislili ovo kada ste se spremali za novi dan, ali čak i ako još uvek miriše na omekšivač i

Iako na prvu ne izgleda tako, sigurno je upila znoj tokom prvog nošenja, a samim time su se stvorile i bakterije. Sve to može dovesti do neželjenih posledica – i to na vašem telu.

Kako prenosi Bright Side, mogu se pojaviti akne na leđima i prsima. Ako ste primetili da se često stvaraju u poslednje vreme, a niste menjali kozmetičke proizvode ili nešto u ishrani, možda je u pitanju nedovoljno čista odeća. Raširile su se bakterije i znoj, začepile su se pore i nastale akne.

Osim njih, može doći do pojave iritantnijih stanja na koži – osipa, crvenila i svrbeža. Jednostavno, znoj koji je nošena majica upila iritira kožu i dolazi do crvenila, sitnih tačkica i svrbeža. Ovo se posebno događa kad je majica od sintetičkih materijala.

Veći deo bakterija stvorio se zbog vašeg znoja, masnoće i mrtvih ćelija kože, ali setite se samo gde ste sve bili u majici i na kakve ste se površine naslanjali – radni sto u kancelariji, lift, sedište u javnom prevozu… Na tim mestima nalaze se i tuđe bakterije, a nikako ih ne želite prenositi na svoje telo. Zato nakon svakog nošenja, čak i onog kraćeg, majicu stavite na pranje, prenosi Večernji list.

