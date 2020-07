Nova provokacija pevačice: Okačila zastavu „velike Albanije” i „započela rat” sa Srbima

Britanska pevačica Dua Lipa, poreklom sa Kosova i Metohije, izazvala je veliku buru fotografijom koju je postavila na društvenim mrežama.

stu·pid nat·ion·alism, when you believe that your nation has more rights for being in a place longer than others (and share such maps). https://t.co/hxOFfSb3bv

Pevačica albanskih korena, rođena 1995. godine u Londonu, najpre se pridružila peticiji da na zvaničnu aplikaciju „Epl maps“ Kosovo bude ucrtano kao samostalna zemlja, a juče je Dua Lipa na Tviteru objavila mapu takozvane „velike Albanije“, na kojoj je obuhvaćeno ne samo Kosovo, već i delovi Grčke, Severne Makedonije i Crne Gore, uz komentar koji je razbesneo mnoge Srbe.

„Autohtoni — pridev (stanovnik nekog mesta) starosedeoci, a ne potomci migranata ili kolonista“, napisala je Dua uz mapu.

Odgovori na ovo su brzo stigli, uglavnom od ljudi iz Srbije, koji su počeli masovno da pozivaju da njen nalog bude prijavljen i blokiran.

Među onima koji su mladu pevačicu napali je i britanski sportski novinar Sem Strit, koji je pomenuo i Novka Đokovića.

The post shows a map of so-called Greater Albania, taking in parts of Serbia, Greece, North Macedonia and Montenegro.

It then derides these nationalities as migrants and colonists, which is pretty ironic for an Albanian born in Westminster.

— Sam Street (@samstreetwrites) July 19, 2020