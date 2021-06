Nova studija: Oči mogu da otkriju koliko ste inteligentni

Oči mogu da otkriju koliko je čovek inteligentan i kakva mu je moždana funkcija, budući da su one u korelaciji sa veličinom zenica, tvrdi nova naučna studija. Prema toj studiji, što su zenice veće, to je i veća šansa da je njihov „vlasnik“ pametniji.

Spoznajne sposobnosti, kao što su kontrola pažnje, fluidna inteligencija i kapacitet radne memorije u vezi su sa veličinom zenice, zaključili su naučnici sa Instituta za tehnologiju u Džordžiji, posle ispitivanja na 500 učesnika studije, piše RT.

Merili su prosečnu veličinu zenice svakog od učesnika, koji su imali između 18 i 35 godina. Potom je učesnicima data serija testova koji mere koliko mogu da ostanu usredsređeni i da održe pažnju dok neko namerno pokušava da ih omete. Takođe, mereno je i koliko su u stanju da rešavaju probleme sa kojima se do tada nisu suočavali, te kolika im je moć pamćenja novih informacija.

I don't suggest taking this headline too literally, but the data point to the fact that levels of attention and focus are linked to cognitive performance. https://t.co/ohyL0lPaYU

— Andrew D. Huberman, Ph.D. (@hubermanlab) June 4, 2021