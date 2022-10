Novo otkriće o pivu iznenadiće baš sve, evo što omiljeno alkoholno piće radi vašem telu

U jednoj od poslednjih studija, naučnici su ustanovili da ljudi mogu da piju pivo i istovremeno, pazite sada, mršave! Ali, uslov je da uz pivo grickaju i nešto s visokim sadržajem proteina, poput orašastih plodova koji ionako idu uz to alkoholno piće.

Alkohol pojačava apetit, a proteini ga pak gase pa ako se to dvoje spoji, ljudi će na kraju jesti manje hrane. Studija je pokazala da su oni koji uz pivo najčešće grickaju hranu koja obiluje proteinima, na kraju uneli manje kalorija u poređenju s onima koji su jeli mesne proizvode.

U istraživanju je dve trećine učesnika odabralo hranu s visokim udelom proteina, ali s niskim udelom ugljenih hidrata i masti. U proseku su unosili 1.749 kalorija dnevno, uključujući i one iz alkohola. To je bilo 577 kalorija manje nego što je potrebno za održavanje trenutne težine.

Unose manje kalorija

Druga trećina odabrala je slanu hranu s niskim sadržajem belančevina kao što su kobasice, čips i keks i u proseku su uneli 3.051 kaloriju, odnosno, 813 više nego što je potrebno.

Autorka studije, dr. Amanda Grič s australijskog Univerziteta u Sidneju objasnila je to ovako. „Hteli smo da otkrijemo biraju li ljudi slanu hranu bogatiju proteinima kada piju alkohol, i ako to rade, dovodi li njihov efekat zasićenja do ukupnog manjeg broja kalorija“, rekla je doktorka i još naglasila.

„Kad konzumirate alkohol i apetit vam je povećan, pobrinite se da odaberete zdravije nemasne proteine“, kazala je.

