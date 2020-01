Srednjoškolac otkrio u svemiru ono što niko drugi nije! (video, foto)

NASA je objavila vest da je otkrila novu planetu koja orbitira oko dva sunca.

Ovo je prvo takvo otkriće novog satelita agencije za lov na planete poznatog pod nazivom TEŠ, ali ono što je još zanimljivije, njega je pronašao srednjoškolac koji radi kao stažista, i to trećeg dana, prenosi B92.

„Pregledao sam podatke za sve što su volonteri oznacili kao pomracenje binarnog sistema, sistema u kojem dve zvezde kruže jedna oko druge i iz našeg pogleda pomrace svaku drugu orbitu“, objasnio je 17-godišnji Volf Kukier.

On je video signal iz sistema zvanog TOI 1338, ali je mislio da se radi o pomracenju. Onda je shvatio da je vreme pogrešno i da je zapravo pronašao planetu.

Nova planeta je dobila ime ‘TOI 1338 b’ zbog sistema u kom se nalazi, a udaljena je oko 1300 svetlosnih godina od Zemlje.

Planeta je 6,9 puta veca od Zemlje – nalazi se negde izmedu Neptuna i Saturna. Takode je malo verovatno da bi na njoj mogli da se nađu neki oblici života.

Dve zvezde kruže jedna oko druge 15 dana. Jedna je oko 10 odsto masivnija od našeg Sunca, dok je druga hladnija, zatamnjenija i velika kao jedna trecina Sunca.

Nakon što je identifikovao TOI 1338 b po zatamnjenju koje je prouzrokovao svojim maticnim zvezdama, istraživacki tim, ukljucujuci i Kukiera, koristio je softverski paket pod nazivom „Elenor“, nazvan po Elenor Arovej, centralnom liku u romanu Karla Sagana „Kontakt“.

Želeli su da potvrde kako su merenja ispravna, i da rezultat nije pogrešan zbog greške nekog instrumenta.

A signal that was originally thought to be from a stellar eclipse in the TOI 1338 system turned out to be from a new world! This planet became TESS’s first circumbinary planet, a world orbiting two stars. https://t.co/awfr84uuu2 pic.twitter.com/XJia9P0xYc

— NASA Universe (@NASAUniverse) January 7, 2020