Novosađanka objavila selfi s Ronaldom iz hotela (foto)

Novosađanka Biljana Dragaš obožava Kristijana Ronalda.

Upoznala ga je pre dvije godine, a priliku za novi susret imala je prošle nedelje kad je reprezentacija Portugala u Beogradu odigrala dramatični meč, završen rezultatom 2:2.

Ronaldu je poništen gol u poslednjem minutu sudijske nadoknade, zbog čega je bacio kapetansku traku i ranije napustio teren. Ipak, Portugalac je i ovaj put našao vremena za selfi sa svojom velikom obožavateljkom.

„Sačekala sam ga na aerodromu. Kada sam ga ugledala u autobusu, komunicirali smo rukama. Želela sam da dođem do njega“, rekla je Novosađanka domaćim medijima.

Ronalda upoznala pre dve godine

Biljana je otkrila da Kristijana Ronalda obožava i nastoji da ga prati kad god ima prilike. Upoznali su se pre dve godine kada je Portugal gostovao u Srbiji, a ponekad ide na njegove klupske utakmice.

„Bila sam u Budimpešti kada je igrao pa u Torinu. Volim ga odavno. Vodila sam čak i njegovu fan stranicu. Prvi put smo se upoznali u Budimpešti. Tada se nismo slikali, videla sam ga samo usput. Pre dve godine kada je dolazio, mahnuo mi je da priđem. Prepoznao me je, ali možda to nije dobro da se zna.“

Tvrdi da želi da ima aferu s njim. Ronaldo je dugo u srećnoj vezi s Georginom Rodrigez, ali Biljani to ne smeta.

„Zaljubljena sam u njega. Verovatno je i on to shvatio. Volela bih da imam neku aferu s njim. On izgleda baš kao pravi muškarac, pun je pozitivne energije. Sviđa mi se kako šeta, kako prilazi. Muževan je i sviđa mi se svaki njegov pokret. Posebno mi se sviđa što ostavlja srce na terenu“, rekla je obožavateljka o slavnom fudbaleru.

