Nude 500 evra mesečno i plac onom ko se doseli na ostrvo (foto)

View this post on Instagram

The beautiful and authentic port & fishing harbour of #potamos, #antikythera island! Summer 2019! #greekislands #ionianislands #ioniansea #greece #visitgreece #authenticgreece #instagreece #great_captures_greece #perfect_greece #travelgreece #travelgram #travelphotography #ttot #beautifuldestinations #islandvibes #endlessblue #discovereurope #fishingboats #fishingharbour | #ionischeinseln #fischerboot #fischerhafen #reisefotografie | #Αντικύθηρα #λιμάνι #ψαράδικο #ΙόνιοΠέλαγος #Ιόνιο | @visitgreecegr @insta_greece @perfect_greece @ionianislandholidays @ionian_islands @griechenlandurlaub