Nutricionisti tvrde da kafa topi kilograme, ali samo ako se pije na ovaj način

Pravilna ishrana i trening uvek mogu da budu srž svake uspešne strategije mršavljenja.

Ali bliznakinje i nutricionistkinje Tami Lakatos Šejms i Lizi Lakatos otkrile su šta bi još moglo da pomogne, a mnogima je to već i navika.

Naime, reč je o pijenju kafe. Prema studiji koju su sproveli istraživači sa Harvarda uživanje u četiri šoljice obične crne kafe dnevno moglo bi da smanji telesnu masnoću za oko 4 posto.

Istraživanje je sprovedeno tokom 24 nedelje, gde je 126 odraslih osoba sa prekomernom težinom, neosetljivih na insulin, konzumiralo četiri šoljice placebo napitka sličnog kafi ili četiri šoljice obične kafe.

Naučnici su otkrili da su četiri šoljice kafe dnevno povezane sa gubitkom masnog tkiva.

Koja doza kafe je preporučena svakog dana?

Nutricionistkinje predlažu doze koje variraju od 200 do 400 mg kofeina svakog dana, u zavisnosti od veličine i težine tela. To je otprilike dve do pet šoljica. Ipak, treba imati na umu šta se dodaje u kafu.

– Dodavanjem punomasnog mleka ili šećera u kafu možete brzo da nadoknadite sve kalorije koje ste potrošili, objasnile su dijetetičarke za Eat This Not That.

Spomenule su i istraživanje koje je pokazalo da ispijanje šoljice kafe dnevno može da pomogne pri mršavljenju, ali ako se doda kašičica šećera, to poništava svu korist. Takođe, objasnile su kako kafa zapravo doprinosi mršavljenju.

– Kafa sadrži kofein koji ima termogene učinke i može da ubrza metabolizam, pomažući vam da sagorite više kalorija. Neke studije su pokazale da može pomoći da se smanji BMI, telesna težina i telesna masnoća. Takođe, može da obuzda apetit i da smanji glad, prenosi Index.hr.

