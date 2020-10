O čemu bebe sanjaju

Svi oni sati plakanja koji su vas dovodili do ivice izdržljivosti ne mogu da se mere sa njenom slatkoćom dok mirno spava. A opet, često se dešava i da se trgne u snu, kao da se bori sa nekim nevidljivim neprijateljem. Isto tako, još dok je u vašem naručju i dok je nežno ljuljuškate, ona ima običaj da zagnjuri svoje lice u vaše grudi, kao da traži vašu zaštitu. Da li ste se nekad zapitali da li bebe stvarno nešto sanjaju? I šta bi to moglo da bude?

Do nedavno nije postojalo naučno dokazano postojanje, ali ni odsustvo bebinih snova. Psiholozi i stručnjaci za razvoj beba decenijama unazad su raspravljali o tome da li bebe imaju sposobnost kreiranja snova ili ne. I dok su jedni bili apsolutno ubeđeni da one to ne čine, drugi su akademski tvrdili da bebe zaista sanjaju i to vrlo živopisne snove. Problem je zapravo bio u tome što je „ulazak“ u glavicu bebe bio kao dešifrovanje misli mačića.

Um bebe je čudesna mašina. One većinu svog najranijeg perioda života provode spavajući, i do 16 h dnevno. Međutim to nije bilo kakav san. Polovinu vremena dok spavaju bebe su u REM fazi – repid eye movement (brzom pokretu očiju) – fazi o kojoj ljudi sanjaju. REM faza je vreme kada bebin mozak obrađuje informacije, pretvara ih u zapažanja i iskustva, a od njih stvara veštine. Takođe beba tako kreira svoja sećanja i razvija jezičke sposobnosti.

Neki stručnjaci tvrde da ove aktivnosti ne ostavljaj prostora bebama za snove kakve mi poznajemo. Dok obavljaju sav taj silni „posao“ bebe ne stižu da sebe zamisle kao heroje u avanturama svojih snova. Ova teorija zasniva se na radu psihologa koji je počeo dečije snove da proučava još 60-tih godina prošlog veka. On je tvrdio da deca nemaju živopisne snove, bogate naracijama dok ne dođu do školskog uzrasta. Tek tada su svesni svog identiteta i njihova vizuelna i prostorna mašta uzimaju maha. Do tad deci je teško da sebe uopšte shvate u svom mlađem dobu, kao na primer kada se vide na slikama dok su bili bebe.

Pa opet, postavlja se pitanje da li su možda starija deca samo rečitija kada je opisivanje snova u pitanju. Kako sa sigurnošću možemo da znamo šta se dešava u umu bebe koja još ne zna ni da govori? Stručnjaci koji se bave teorijama spavanja i snova novog doma tvrde da bebe ipak sanjaju. Oni podržavaju saznanja o REM fazi, tvrdeći da bebe učvršćuju svoje znanje i učenje u REM snu. Šta više budući da toliko vremena provode spavajući i sanjareći, bebe sanjaju i više nego odrasli.

