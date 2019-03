O nihovoj vezi BRUJI cela Srbija (foto)

Bolje su mlađe devojke, kaže iz iskustva Milojko

„Bez starca nema udarca“, „kakva si zver, takav ti je i plen“, „deda je car, smuvao piletinu“ – mnogi muškarci pozavideli su Milojku Božiću (74) iz Pilatovića na njegovoj vezi sa 53 godine mlađom Milijanom Bogdanović.

Osuđuju ih ili podržavaju, ali gotovo da nema ravnodušnih na priču o zaljubljenom paru kojeg generacijski deli više od pet decenija. Muškarci, dobrim delom raspredali su o tome kako ni njima ne bi škodilo „nešto mlađe“ i nahvalili Milojka kao zavodnika, tražeći recept.

– Ne čitam mnogo komentare, više to radi Milijana. Komentarišu ljudi koji nas ne znaju i nemaju nikakve veze sa nama, prave mi probleme, žene pogotovu – „razočarava“ osuđujuće komentatore Milojko. Tako je i uživo, jer kako kaže, niko ništa komentariše, u njihovom mestašcetu svi ga poznaju. Da se hvali čak i poznanicima triput mlađom lepoticom može samo šetajući baš nju jer su nerazdvojni.

– Pa ko ne voli mlado. Više je seksi, podrazumeva se, ljubljenje i drugo sve, normalno. Mi smo se sve uskladili, i seks. Ja sam pre operacije bio ko sa 30 godina. Mlađe, to je bolje – kaže za Telegraf Milojko.

Iz prvog braka ima troje dece starije od Milijane – po 40, 35, i 30 godina, kao i unučad od 13 i 11 godina, a sa njom je zakazao svadbu 7. septembra. Prvi brak nije trajao zauvek, ovog puta veruje da hoće.

– Trebalo bi da je ona prava. Nju najviše volim ikad – napominje više puta.

Milijana nam je ispričala da je oduvek volela starije muškarce, pa je zato i prva „pala“ na Milojka. On je zna je skoro otkad se rodila, tada je imao 53 godine, ali ističe da je nije gledao kao danas sve dok nije odrasla.

– Ja nju znam otkad je bila mala, ali nisam pomišljao ništa. Kad je porasla godinu dana smo se šetali, družili se, ništa drugo. Nismo se viđali, a onda sam imao operaciju, čuvala me je, ćerka je radila nije mogla da se obaveže. Javila se, ona će da me gleda, dvaput dnevno je dolazila. Značilo mi je, plašio sam se i da negde ne padnem. Kada sam došao kući pitala me je da spava kod mene. Čuvala me je, pa se zaljubila. I ja isto – prepričao je Milojko.

– Prednost mlađe je što hoće da posluša sve, takva je. Ne da mi ni bilo šta da ponesem. Ona će sve. Pa i ko ne voli mlado. Pre Milijane nisam imao mlađe devojke – objašnjava on.

Milijana je morala da doda i složi se sa njim da bi se voleli i da nema seksa, a jedino što smo mogli da čujemo da je problem nerazdvojnom paru jeste ljubomora.

– Ljubomorna je ona mnogo. Ja tu i tamo. Mnogo je osetljiva, ne valja za nju – priča Milojko, a Milijana dok sluša naš razgovor smeška se i potvrđuje.

(Milena Rodić/Telegraf)