Objavila fotografiju vereničkog prstena, svi joj je smeju zbog noktiju (foto)

Uzbuđene buduće neveste vrlo često na društvenim mrežama dele vest o svojoj veridbi i to većinom fotografijom svojih vereničkih prstena. Jedna mlada se na Fejbuku prijateljima pohvalila da se verila, ali umesto da joj upute čestitke, mnogi su joj se u komentarima smejali kako zbog prstena, a posebno zbog noktiju.

Njena fotografija ubrzo je završila u fejsbuk grupi You said yes but, your finger said no (Ti si rekla da, ali je tvoj prst rekao ne), gde je postala meta ružnih komentara i vređanja.

Neki su se prvo fokusirali na veličinu samog prstena, koji je očigledno premali za njen prst i predlagali su menjanje prstena, dok su drugi ismevali stanje njezinih noktiju. Jedna korisnica je napisala: „Trebala bi da promeni veličinu, ako može. Žao mi je njenih prstiju, ali od noktiju imam anksiozan napadaj“. Druga korisnica nije mogla da poveruje da neko ima takve nokte: „O moj Bože, očisti svoje nokte! Toliko bakterija, povraća mi se“.

Većina ljudi je zaključilo da je poenta priče da nokti uvek moraju biti čisti, a naročito ako ćete ih objavljivati na društvenim mrežama.

Iako je cilj ove fotografije bio da se podeli srećna vest buduće mlade, upravo je imala suprotan učinak i niko više nije ni pominjao veridbu.