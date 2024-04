Objavio da mu je žena trudna na bratovom venčanju: ‘Bila je to savršena osveta’

Mnogi hvale jednog muškarca što je „ukrao svu pažnju“ na venčanju svog brata objavljujući trudnoću svoje žene. Osvetio se svom bratu koji je planirao prosidbu njegove devojke za njegovo venčanje. Zato je, kako bi uzvratio „uslugu“, odlučio da objavi da će postati tata, prenosi Mirror.

Na Redditu je napisao: „Moj brat je rekao da će zaprositi svoju devojku na mom venčanju. Rekao sam mu da to ne radi jer je to dan moje žene i žene i ne želim da nas bilo šta uznemirava. Moja mama je poludela. Rekla je da želi da moj brat samo želi da porodica koju možda neće videti neko vreme bude deo prosidbe. Rekao sam da me nije briga i da ću ga izbaciti sa venčanja ako to uradi. Mama je rekla da će onda i ona otići. Ipak je zaprosio devojku.

„Moj brat se oženio prošlog vikenda. Umesto zdravice, iskoristio sam vreme da saopštim da čekamo prvo dete – dodaje ovaj čovek. Ogorčena mama je htela da ga izgrdi pred svima – ali na svu sreću, baba je uskočila i smirila je.

Dodao je: „Moja baka joj je rekla da sedne i da ćuti. Veći deo prijema proveli smo razgovarajući sa porodicom koju više nećemo uskoro videti o našem budućem detetu. Moja mama kaže da sam bio se***a što sam ukrao pažnju sa svog brata na dan njegovog venčanja. Jako se naljutila kada sam je podsetio da je htela da napusti moje venčanje ako izbacim brata nakon što je zaprosio svoju devojku“.

Komentarišući ovaj post, jedan korisnik je rekao: „Očigledno je ko je od vas dvoje zlatno dete. Bravo za baku što je ućutkala mamu. Ali, tvoj brat! Pitao je, ti si rekao ne, i on je to ipak uradio. Drugi korisnik je dodao: ‘Da, baka je kraljica’. Treći korisnik je napisao: „Uvek je problem kada ljudi daju svu svoju ljubav i pažnju jednom od svoje dece, a odbace drugo. Tvoja baka je super’.

