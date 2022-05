Objavljena dugoročna prognoza: Spremite se, evo kakvo nas leto čeka (foto)

Najpoznatiji svetski meteorološki servis „AccuWeather“ objavio je prognozu za leto za celu Evropu.

Navodi da Portugal, Španiju i Italiju čeka vruć period sa dosta „temperaturnih uspona i padova“ tokom cele sezone.

Svaki toplotni talas će na tom području trajati nedelju ili dva i očekuju ga rekordne temperature, ali njih bi trebao da prekinu spori olujni sistemi koji će dovesti do pada temperatura i padavina.

Hot weather will once again be prevalent across most of Europe following the continent’s hottest summer on record in 2021. AccuWeather meteorologists break down where the weather will be hotter than normal and which areas will be stormier than others: https://t.co/DECRe0iDhI pic.twitter.com/3NbzLBmKka

— Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) May 18, 2022