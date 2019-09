Objavljena poslednja Gruova fotografija snimljena par minuta pre tragične nesreće (foto)

Reper Dalibor Andonov Gru tragično je nastradao u ponedeljak na kajt surfingu na Dunavu. Preminulog repera vetar je odneo s čamca i udarao ga o površinu vode brzinom 70 km/h, a obdukcija je pokazala da je preminuo od posledica utapanja nakon što je na nekoliko mesta polomio kičmu.

Poslednji selfi sa Gruom nastao nekoliko minuta pre tragične nesreće! pic.twitter.com/BtLDBy9x4X — Bane (@Bumblb3e) September 10, 2019

Na Tviteru je objavljena poslednja Gruova fotografija sa prijateljima, a svedoci su opisali šta se dogodilo kobnog popodneva.

„Bio je dan kao i svaki drugi, seli smo automobil i sve je bilo kao san. Bila mi je čast što je u našoj grupi za kajt surfing osoba koja mi je bila idol u detinjstvu. Čovek koji daje primer kako se uživa u životu. Nismo ni slutili da će se jedan divan dan pretvoriti u noćnu moru. U sekundi se sve okrenulo, reagovali smo najbolje moguće, dali sve od sebe, ali sudbina je bila jača od naše volje. Počivaj u miru, legendo“, napisao je prijatelj.

Njegov prijatelj Aleksa Mašić, koji je svedočio nesreći, novinarima je opisao šta se dogodilo kobnog poslepodneva.

„Na početku je sve bilo divno, krenuli smo od Lida gde smo uhvatili malo vetra. Išlo je sve lepo i vozili smo dva do tri sata. Zatim je dunuo vetar i svemu je bilo kraj. Hteli smo da uđemo u čamac jer se sve završavalo, svoj kajt sam spustio, a potom ušao u čamac. Došli smo do Grua, a on nam je rekao: “Uzmite mi dasku”, jer je ostala dalje od njega, nekih 10 do 15 metara. Krenuli smo čamcem do daske i uzeli smo je. U tom trenutku naišla je oluja i drugi pravac vetra, potpuno drugi. Najjači vetar koji sam video u toku vožnje za sve ove godine i upravo taj nalet ga je odneo brzinom od 40-70 kilometara na sat“, ispričao je Mašić i dodao da je Grua vetar toliko brzo nosio da nisu uspeli da ga stignu.

„Čim smo videli, nakon pet sekundi krenuli smo prema njemu, vetar ga je nosio tom brzinom da sledećih 20 sekundi nismo mogli da dođemo do njega. 20 sekundi ga je vetar udarao o vodu, dva do tri puta. Između 300 i 500 metara je odleteo u dalj. Toliko je brzo išao da čamcem nismo mogli stići ni njega ni kajt. Videli smo da se kajt otkačio i da više nije vezan. Gledali smo gde je i pronašli smo ga. To je sve trajalo 30-ak sekundi jer smo imali brz čamac. Čim smo stigli, ubacili smo ga u čamac, bilo je malo teže jer je krupniji čovek. Skoro dva minute nam je trebalo da ga ubacimo u čamac. Počeli smo reanimaciju, a za to vreme je čamac išao najbrže što je mogao do obale“, navodi svedok.

„U svim tim trenucima nismo prestajali da radimo masažu srca, a potom smo na obali pričekali hitnu pomoć koja je došla ubrzo. Čim su došli, konstatovali su smrt. Lekari koji su došli na lice mesta rekli su da je smrt verovatno nastala tokom tih nekoliko udaraca u vodu jer su po zenicama videli da nema moždane funkcije duže vreme“, zaključio je Mašić.