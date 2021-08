Oborila Ginisov rekord: Žena sa najvećim ustima na svetu (foto)

Amerikanka Samanta Ramsdel proslavila se zahvaljujući svojim velikim ustima. Uvek je tvrdila da ima najveća usta na svetu, a sada je to i potvrđeno.

Oborila je Ginisov rekord za najveća ženska usta na svijetu. Kako je objavljeno na službenoj stranici Ginisovih rekorda, usta su joj široka čak 6.52 centimetra.

„Savet za sve one koji imaju nešto neobično i hteli bi da osvoje Guinisovu titulu, učinite to. Budite ponosni na to i učinite to svojim najvećim bogatstvom. To je vaša super moć. To je ono što vas čini posebnim i drugačijim od svih ostalih“, rekla je Samanta.

Samanta na društvenim mrežama često pokazuje svoja velika usta. Na TikToku je prati 1.7 miliona ljudi a tamo snima videe kako stavlja velike količine hrane u usta.

Neki video zapisi broje i po više miliona pregleda.

