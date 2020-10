Očajna majka: Svekrva promenila ime unučetu – ne dopada joj se

Roditelji uvek žele ono što smatraju najboljim za svoju decu, čak i kad ta deca odrastu, odsele se i osnuju sopstvene porodice.

Ponekad roditelji odu toliko daleko da pređu granicu dobrog ukusa i počnu stvaraju probleme porodici svoje dece. Upravo to je slučaj žene koja tvrdi da je njena svekrva nikada nije volela i da joj sada stvara probleme nakon rođenja unuka. Novopečena mama obratila se korisnicima Redita kako bi objasnila situaciju rekavši da se njenoj svekrvi ne sviđa ime deteta koje su odabrali i da ga je pokušala da ga promeni.

Naime, kako je napisala, ona i njen suprug su dečaku dali ime Emil, ali svekrva je odmah počela da ga zove Majls. Da stvar bude gora, baka je i svojim prijateljima na društvenim mrežama govorila da se dete zove Majls.

„Tokom cele moje trudnoće ona je moju bebu nazivala svojom bebom i jako glasno je pokazivala neslaganje sa svim imenima o kojima sam razmišljala“, piše ova mama.

Možda je najveći problem u tome da njen partner ne vidi problem s ponašanjem svoje majke jer on ime Majls doživljava samo kao „nadimak“ koji je baka dala svom unučetu.

„Ime čak nije ni slično njegovom pravom imenu, nije mu spomenula pravo ime i izbrisala je komentar s njegovim pravim imenom. Uz to beba ima tri dana, još ne može ni da ima nadimak… Ona ga još uvek nije ni upoznala zbog karantina… Osećam se kao da me uopšte ne poštuje. Nisam sigurna šta da radim“, pitala je korisnike Redita.

Više od 200 ljudi je odgovorilo na objavu ove novopečene mame, a većina je stala na njenu stranu i oštro su kritikovali svekrvine postupke, navodi Mirror.

Jedna osoba je napisala: „Iako zaista volim ime Majls (to je ime mog sina), suludo je što to radi. Majls zapravo nema smisla kao nadimak za ime Emil, ali najvažnije je to da vi ne želite da se dete tako zove. I ona to zna.“

„Moj nećak se zove Metju. Moja sestra NE želi da ga iko zove Met pa to svi poštujemo i odupiremo se iskušenju. Zaista nije teško“, komentar je druge korisnice.

„Ime vašeg deteta je vaša odluka, a ne njena“, složio se i treći.

