Očajni otac moli Megan Markl preko medija: Pozovi me, mi smo porodica (video)

Tomas Markl dao je danas televizijski intervju, prvi otkako je vojvotkinja od Saseksa potvrdila trudnoću, u kom je govorio o odnosu sa ćerkom Megan Markl.

WORLD EXCLUSIVE

’We’re family. Please reach out to me.’

Meghan Markle’s father Thomas says he tries to reach out to his daughter every day but hasn’t had a response.@piersmorgan | @susannareid100 | #GMB pic.twitter.com/o4VgU96SGD

— Good Morning Britain (@GMB) December 17, 2018