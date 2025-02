Od ovih verovanja doktorima se diže kosa na glavi: Evo u čemu „debelo“ grešimo

Primenjivanje nekih saveta može nam doneti samo štetu

Zdravlje je vrlo važna tema i tu nema dileme. Međutim, čak i kada se obratimo doktoru za pomoć, postoji šansa da smo sami odgovorni za neki problem koji imamo. Čak i kada je sve u redu sa nama i potpuno smo zdravi, primenjivanje nekih saveta može nam doneti samo štetu. Sledeća verovanja su netačna i od njih se diže kosa na glavi svim doktorima.

Gluten je loš

Dijete koje isključuju gluten su na vrhuncu popularnosti i mnogi ljudi veruju da ovaj protein ugrožava zdravlje i umanjuje šansu za mršavljenje. Istina je da postoje ljudi koji su netolerantni na gluten i da oni moraju da ga izbace iz ishrane, ali taj procenat je veoma mali. Ukoliko vaše telo obrađuje gluten bez problema, njegovo izostavljanje iz ishrane ne donosi vam nikakvu korist. Naprotiv, verzije hrane bez glutena mogu imati više šećera i konzervansa, a manje proteina i vlakana.

Mršavi ljudi mogu da jedu bilo šta

Postoji verovanje da samo ljudi sa viškom kilaže treba da vode računa šta jedu, dok oni mršaviji nemaju potrebe za takvom obazrivošću. To uopšte nije tačno, jer unošenje hrane pune šećera i masti nikako nije dobro, bez obzira na to kako izgledamo spolja. Kvalitetna ishrana podrazumeva umerenost i raznovrsnost, što je uvek bitnije od kvantiteta. Malo čašćenja sebe nekim vrstama hrane nije naodmet sa vremena na vreme, ali za to mora da postoji zdrava osnova.

Možete sami pronaći dijagnozu na internetu

Ovo svi svi već čuli, ali smo verovatno makar malo krivi za traženje rešenja na internetu. Nije loše informisati se o nekom problemu, kako bismo imali osnovu za razgovor sa lekarom, ali internet je prepun nebitnih i netačnih informacija. Ako nešto piše na njemu, ne znači da tome treba slepo verovati i da na osnovu toga sami sebi damo dijagnozu. To mogu samo stručna lica čiji je to posao.

Malo boje sprečava opekotine na suncu

Koliko puta ste čuli da kada nabacite malo boje na sebe možete opušteno da nastavite sa sunčanjem, jer vam ona pomaže protiv opekotina i raka kože? Stručnjaci kažu da to uopšte nije tačno i da svako izlaganje sunčevim zracima predstavlja opasnost po kožu. Preporuke su da se prema telu uvek odnosimo odgovorno, izbegavamo najjače sunce i uvek nanosimo kremu za sunčanje prema uputstvima.

Vežbe su dovoljne za trbušnjake

Većina ljudi veruje da se trbušnjaci prave isključivo u teretani, vežbanjem. Iako je tačno da ovo može da pomogne u celom procesu, najbitnija je ishrana. Svi mi imamo trbušnjake, samo je pitanje koliko se slojeva masnoće nalazi iznad njih. Pravi način da se oni pojačaju i istaknu je zdrava ishrana uz dozirano vežbanje.

