„Od ovoga ne smete odustati, a ove reči nikada ne izgovarajte“: Mudar savet Vladete Jerotića pamtićete celog života

Doktor Vladeta Jerotić je bio jedan od umnijih Srba, a njegove reči se i dana danas prepričavaju

Dr Vladeta Jerotić je u jednom intervjuu ispričao šta je to danas normalno i od čega nikada ne treba da odustanemo, bez obzira na našu materijalnu situaciju. Ove mudre reči inspirisaće vas da promenite nešto u životu i potražite put do sreće:

„Ne znamo dovoljno šta je normalno. Ne treba ni potcenjivati ni precenjivati sadašnji život. Ne treba govoriti: „Ovako loše nikada nije bilo“. Radi na sebi, nemoj se zapuštati. Eto, to je taj izraz. Nemoj se ni kao žena zapuštati. Dobro, reći ćete „ko će to ovde sada paziti na sebe jer jedva se sastavlja kraj s krajem“. A ne, nije to dovoljan razlog. I kada si siromašan, neguj telo, dušu i duh.“

Od ostalih njegovih citata izdvajamo:

„Pokorni smo iz straha, a poslušni iz ljubavi.“

„Ako ste usamljeni, to je zbog toga što ste sami sebe izolovali, ako ste dovoljno skromni nećete nikada ostati usamljeni. Pokušajte da siđete i naučite skromnost i nećete nikada više biti sami.“

„Niko poludeo nije od apstinencije – to vam kaže Vladeta Jerotić.“

„Velika je veština umeti razgovarati sa čovekom.“

“Deca ne učvršćuju brak. Tamo gde je dobar brak može postati još bolji sa decom. Tamo gde nije dobar, postaje još gori. Stabilni brakovi su stabilni bez obzira na to koliko dece ima. Znači, dete je upravo onakvo kakav je brak.”

“Čuda se dešavaju svaki dan. Nikada se sunce ne rodi i ne zađe, a da se u toku tog dana negde u svetu nije desilo neko čudo. Mislim na pojave koje ne mogu drugačije da se tumače nego kao čuda. „

