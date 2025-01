Od skidanja do zevanja: Ove stvari muškarci i žene rade totalno drugačije!

Muškarci i žene su ponekad potpuno različiti. To možete videti i u sitnicama, ali i kod krupnih stvari. Ovo su samo neki od primera svakodnevne različitosti koje su primetne kod ženskog i muškog pola.

Drugačije se skidaju

Muškarci najčešće odeću skidaju preko ramena, povlačeći gornji deo odeće za kragnu. Žene prekrste ruke napred, povlačeći odeću za porube i skidaju je naopako. Muškarci mogu koristiti oba načina, ali dame će samo na drugi ukloniti odeću sa sebe, jer im muški način ne odgovara zbog tesne odeće koju najčešće nose.

Drugačije pokazuju ruke

Kada se od njih zatraži da pokažu ruke, muškarci će uvek pokazati dlanove, dok će žene iz nekog razloga skoro uvek pokazati zadnji deo ruke.

Različito bacaju loptu

Muškarci obično loptu bacaju odozgo i iza glave, dok je žene bacaju odozdo naviše dok je drže obema rukama ispred sebe. Zašto je tako, niko ne zna.

Različito zevaju

Muškarci najčešće svoja usta pokrivaju stisnutom pesnicom dok zevaju, dok žene koriste ispruženi dlan, verovatno jer smatraju da to deluje elegantnije i ženstvenije.

Drugačije čuju zvukove

Žene imaju izraženije čulo sluha od muškaraca i mnogo bolje čuju visokofrekventne tonove, kako bi čule bebe dok plaču tokom noći. Muškarci sa druge strane, mnogo bolje detektuju odakle je neki zvuk došao od žena.

Sede drugačije

Žene obično sede sa prekrštenim nogama, obavijajući jednu nogu oko druge. Muškarci preferiraju da ih razdvoje i postave kolena što dalje. To je uglavnom zbog različite odeće koju nose, ali i tipične alfa poze koju su muškarci kroz evoluciju razvili kako bi dokazali svoju muškost.

Različito doživljavaju levu i desnu stranu

Muškarci nikada neće pomešati levo i desno, kako je aktivniji deo njihovog mozga ili leva ili desna hemisfera, nikada obe. Ali ako pitate neku ženu koja joj je leva ruka, nikada nećete dobiti odgovor istog momenta. Ona najčešće prvo pogleda prsten ili se priseća kojom rukom piše, kako bi dala ispravan odgovor.

Drugačije vide

Muškarci vide ispred sebe daleko u daljinu, i može se reći da su im oči poput dvogleda. Ovo se naziva tunelski vid, razvijen od davnina kod lovaca koji vrebaju plen. Zbog toga muškarci ponekad optužuju žene da kriju stvari od njih poput ključeva, čarapa, jer nisu u mogućnosti da ih vide ako nisu u njihovom vidnom polju. Žene, sa druge strane, imaju mnogo izraženiji periferni vid, jer su bilo potrebno da dobro sagledaju sve oko sebe i brzo uoče opasnost po svoje dete.

Vezuju bade mantil drugačije

Žene obično vezuju bade mantil čvrsto oko struka, dok ga muškarci vezuju na kukovima. Neki kažu da je to zbog toga što žene žele da naglase svoju figuru čak i kada nose široki komad odeće, dok muškarcima nije stalo do toga- Drugi smatraju da je oboma tako jednostavnije.

Različito interpretiraju svoja osećanja

Poznato je da žene vizualne, verbalne i druge vrste signala koje prima skoro istog trenutka može da procesira. Kada žena uđe u prostoriju punu nepoznatih ljudi, ona skoro odmah može da proceni ko je sa kim u dobrim odnosima, ko se posvađao i ko je kako raspoložen. Kada muškarac uđe u prostoriju, on prouči okruženje, odredi gde je najbliži izlaz, potraži osobe koje poznaje i pokuša da odredi ko je potencijalni prijatelj, a ko neprijatelj. Stoga muškarci najčešće ne mogu da razumeju kada se žena seti uvređenom sve dok im ona to direktno ne kaže, dok ona pak očekuje da će on moći da pročita suptilne signale koje mu ona šalje o tome kako se oseća.

Drugačije se nose sa obavezama

Muškarci su najčešće sposobni da izvršavaju samo po jedan posao u određenom trenutku. Ako pokušate da razgovarate sa njim dok se brije, postoji velika šansa da će se poseći. Suprotno tome, veruje se da se žene sposobne da obavljaju više stvari istovremeno. Ovo takođe ima veze sa načinom na koji rade muški i ženski mozak i načinom na koji su se muškarci i žene razvijali vekovima unazad.

Različito rešavaju probleme

Kada žena ima neki problem, ona će najčešće razgovarati o tome sa majkom, najboljom prijateljicom, suprugom ili čak i sa osobom pored koje sedi u autobusu. Pisaće o tome u svom dnevniku ili poslati poruku nekome o tome. Što više govori o svom problemu, bolje je za nju. Kada muškarac ima neki problem, on će pak najčešće ležati ispred televizora i patiti u sebi. Oni se sa stresom bore tako što ga izbegavaju i distanciraju se od svojih problema. A tek kada se smiri, počeće da traži rešenje i to najčešće sam.

Različito pamte informacije

Sećanje žene je najčešće poput kredenca ispunjenog gomilama polica gde je sve na svom mestu. One tačno pamte informacije o svemu sa čime se susreću i svemu što im se dogodilo i ko kakvu odeću voli, kada je čiji rođendan i šta je deci neophodno za školu. Muškarci, sa druge strane, uglavnom pamte samo one stvari koje smatraju da su veoma važne, prenosi Bright side.

