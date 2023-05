Odbili 30 miliona evra za svoj dom: Oko njih izgrađeno je celo predgrađe (foto)

Većina ljudi bila bi oduševljena da dobije milionsku ponudu za kuću, ali porodica Zamit iz Australije nije jedna od njih.

Porodica je odbila ponudu građevinske firme u vrednosti od 50 miliona australijskih dolara, odnosno 30 miliona evra, da se odseli iz svog doma izgrađenog u stilu dvorca.

Naime, zbog kvarta koji obnavljaju građevinske firme, njihova se nekretnina ističe u odnosu na sve nove gradnje koje je okružuju, ali vlasnici i dalje odbijaju da podlegnu njihovim zahtevima.

Impresivno imanje nalazi se u predgrađu Quakers Hill na samo 40 minuta od centra Sidneja i ima prostrani prilaz s pogledom na Plave planine koji oduzima dah.

Njihova odluka da odole iskušenju naišla je na podršku suseda, ali i lokalnog agenta za nekretnine Tejlora Bredina, koji je za 7News pohvalio porodicu.

„Činjenica je da je većina ljudi prodala zemljište pre mnogo godina, ali ovi ljudi su izdržali. Svaka im čast“, izjavio je. Potom je objasnio kako bi se na njihovom zemljištu moglo izgraditi oko 50 novih kuća, stoga je jasno zašto porodicu saleću ponudama.

