Odgovorite na ovih 7 pitanja psiho-testa, otkrićete da li ste stvarno srećni ili samo tako mislite

Zadovoljstvo, mir i životna radost uglavnom zavise od toga da li ste uspeli da ostvarite ciljeve i pritom dopustili sebi da budete ono što jeste.

Odgovorite iskreno na sledeća pitanja iz psiho testa i saznajte nekoliko zanimljivih činjenica o svom životu i svojoj ličnosti, da li ste srećni ili vam je potrebna promena:

1. Posao koji radite…?

A) U potpunosti me ispunjava, osećam se ostvareno.

B) Zadovoljava me u pogledu egzistencije, ali me lično ne ispunjava, ne vidim mogućnosti za razvoj.

C) Ne zadovoljava me egzistencijalno, ali su međuljudski odnosi odlični, a to mi je najvažnije.

2. Mesto gde živite…?

A) Volim ga i osećam pripadnost.

B) Volim, ali su mi društveni odnosi i vrednosti strani i daleki.

C) Ne volim ni to mesto ni te ljude, sanjam o preseljenju.

3. Porodične odnose doživljavate kao…?

A) Pune međusobne podrške, poverenja i iskrenosti.

B) Prihvatljive; nismo previše povezani, ali smo tu u slučaju da nekome stvarno zatreba pomoć.

C) Formalne; stranci smo, viđamo se samo na retkim porodičnim okupljanjima.

4. Prijateljstvo je za vas…?

A) Neprocenjivo.

B) Prelepo iskustvo vredno rizika jer si uvek na dobitku.

C) Moguće samo s ograničenim rokom trajanja.

5. Kakvi ste kao osoba?

A) Optimistična, vedra i srećna.

B) Zadovoljna, iako osećam da mogu bolje i više, ali se ne bunim.

C) Živim i puštam druge da žive, ne tražim mnogo.

6. U kojoj meri vaše želje prati akcija?

A) Smišljam kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali i korake koji vode njihovom ispunjenju.

B) Kada mi je nešto zaista važno, znam kako da to postignem.

C) Imam želje i planove, ali nisam dovoljno dosledna u njihovom ostvarivanju.

7. Šta je za vas vreme?

A) Poklon koji mi je dat rođenjem i ovim životom.

B) U svakom slučaju ono teče, na meni je kako ću ga iskoristiti.

C) Podseća me na prolaznost, a ja stalno kasnim.

Najviše odgovora pod A

Vi ste srećna i zadovoljna osoba. Prilagodljivi ste i sposobni da uočite dobro u sebi, u drugim ljudima i događajima. Usmereni ste na cilj, dosledni i predani njegovom ostvarenju, ali umete i da ga uskladite u odnosu na trenutne okolnosti kada je to potrebno. Vaš odnos prema životu prožet je mudrošću i osećajem smisla.

Najviše odgovora pod B

Uglavnom ste zadovoljni, ali vas ponekad preplavi osećaj da nešto treba promeniti ili nadoknaditi. Duboko u sebi imate potrebu da preispitate uhodane obrasce i taj glas ponekad treba da poslušate, nije naodmet. Ono što je dobro, biće potvrđeno, a ono što treba menjati, ako predugo odlažete, može napraviti probleme. Podsvest vam nudi mnoge odgovore.

Najviše odgovora pod C

Neophodno je da napravite reviziju dosadašnjeg života, proverite kuda idete i preispitate odluke. Potrošili ste mnogo snage vozeći se u pogrešnom smeru. To ne znači da ništa nije imalo smisla, ali ste došli do tačke kada treba reći dosta, jer želite nešto drugačije. Važno je da to priznate sebi bez straha i stida i izaberete promenu. Vaš život je vaša odgovornost, imate pravo na lepši i bolji.

(Sensa)

