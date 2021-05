Odlučio da se preseli iz Amerike u Srbiju, pa izazvao pravu buru na internetu

Srbin rođen u Americi poželeo je da se vratiti u domovinu sa suprugom i decom, a njegova objava na Reditu postala je glavna tema na društvenim mrežama u Srbiji. Naime, upitao je korisnike hoće li mu se Srbi smejati zbog izgovora, ali oni su ga ispitivali oko poreske politike radnika na internetu jer su zaključili da radi kao – frilenser.

“Rođen sam u Sjedinjenim Državama, ali moji roditelji su iz Srbije, Zrenjanin, mislim da se zove grad. Razgovarao sam sa suprugom koja je iz Beograda i odlučili smo da se zauvek preselimo u Novi Sad. Posetili smo ga prošle godine i tamo mi se dopalo”, započeo je anonimni Srbin.

“Moji roditelji misle da sam lud što uopšte razmišljam o preseljenju. Međutim, nešto u meni govori da je Srbija zemlja za mene. Ne mogu vam to objasniti. Znao sam malo srpski, dok sam sa suprugom više učio. Za sada uglavnom psujem. Moje pitanje glasi: hoće li se ljudi smejati ako govorim iskrivljeni srpski ili ne mogu da izgovorim neke reči?”, upitao je korisnike Redita.

Mali nesporazum

Korisnici su mu u komentarima uglavnom čestitali na toj odluci, a drugi su mu skrenuli pažnju na porez kada su primetili da se bavi radom na internetu. Hteli su mu objasne šta donosi novi zakon u frilens uslugama iako je objasnio da ne radi u toj sferi, već posao može da obavlja s računara s bilo koje lokacije.

“Ti si frilenser? Obavezno proveri novu poresku politiku pre dolaska. Ako ćeš da primaš novac na svoj privatni račun, onda ćeš morati da platiš porez na osnovu novog zakona”, poručio mu je jedan reditovac.

Veliko poštovanje i pomoć zajednice

Nakon niza komentara o porezu, usledili su i oni vezani uz temu objave – koliko može očekivati šala na svoj račun.

“Sama činjenica da želite da se preselite u drugu zemlju i naučite potpuno novi jezik, a sve da biste stupili u kontakt s korenima svoje porodice, doneće vam veliko poštovanje od strane mnogih ljudi ovde, zato ne brinite previše o onome šta drugi misle”, smatra jedan korisnik.

Drugi mu je poručio da se ne brine oko takvih banalnosti, uz šalu da pripazi na lokalni dijalekt.

“Dobrodošao nazad, čoveče! Ne brini se da će ti se ljudi smejati kad progovoriš srpski, mislim da se ljudi neće smejati, verovatno će ti čak i pomoći. Takođe, izabrao si fantastičan grad za život. Manji i tiši od Beograda, ima sve što ti je potrebno, a ako treba da odeš do Beograda, to ti je 45 minuta vožnje. Takođe, ljudi u severnoj Srbiji govore nešto sporije generalno, tako da će ti to puno pomoći u učenju jezika. Samo te molim, ako Boga znaš, ne usvajaj njihov naglasak”, stoji u komentaru.

Ostali korisnici poručili su mu da je najbitnije da se on oseća prijatno i da ne vodi računa o tome šta će mu drugi reći o njegovom izgovoru i naglasku

