Odmah prestanite da verujete u ovih 5 feng šui mitova

Od pojave feng šui metode pa sve do danas kreirani su brojni mitovi o tome koje stvari bi trebale da se koriste u savremenom domu a koje ne za prizivanje pozitivne energije, prenose mediji.

Odlučili smo da razbijemo te mitove i pokažemo vam koliko ste možda bili na pogrešnom tragu. Ključ dobrog Feng Šuija je u pažnji i dobroj nameri. Treba da znate pre svega kako stvari funkcionišu u Feng Šui carstvu kako biste uspeli da ih primenite na vaš svakodnevni život.

1.Vaš krevet mora biti okrenut ka vašem pravcu sreće, ili ste osuđeni na propast

Kod Feng Šuija uvek morate imati na umu praktičnost. Prva stvar na koju treba da obratite pažnju prilikom postavljanja kreveta u vašoj spavaćoj sobi, jeste da on bude u komandnom položaju. Ovakav položaj i vama daje najbolju poziciju u sobi. Ali pre svega treba da proverite da li vam data pozicija kreveta funkcionalno odgovara.

2. Ulazna vrata u kući moraju da budu crvena

Generalno gledano, crvena je povoljna boja u Feng Šuiju jer vam daje zaštitu i prosperitet. Međutim to ne znači da apsolutno morate vrata svog doma da ofarbate u crveno. Boje imaju različita značenja i efekte. Pojedinim ljudima bi mnogo više u životu mogla značiti energija koju mogu da prizovu neke druge boje, jer je zapravo sve stvar individualnosti.

3. Biljke i cveće predstavljaju loš feng šui u spavaćoj sobi

Različite Feng Šui škole imaju različite stavove na ovu temu. Postoje mnoga gledišta koja smatraju biljke i cveće previše intenzivnim za spavaću sobu. Pre svega treba da ispitate svoje energetske potrebe i da zaključak donesete o tome, da li su zaista biljke te koje vam smetaju da imate miran san. Ako su biljke prisutne, iznesite ih na neko vreme iz sobe i proverite da li je o tome zaista reč, posebno iz razloga što zelene biljke unose energiju lečenja, rasta i života u prostor. Sveže rezano cveće takođe donosi radost.

4. Feng šui svodi se na premeštanje nameštaja u prostoru

Istina pojedine komade nameštaja biste verovatno mogli u svom domu da postavite na drugačijem mestu kako bi oslobodili protok pozitivnoj energiji, ali to nije suština Feng Šuija. To je zapravo samo delić priče. Potrebno je da budete u stalnoj konekciji sa prostorom koji vas okružuje. On treba da vam vizuelno prija i da vas inspiriše.

5. Feng šui zahteva velika ulaganja

Postoji bezbroj Feng Šui lekova, prilagođavanja i saveta za dekor doma, koja da zahtevaju kupovinu nečeg novog. Ali mnogo toga se zasniva na meditaciji i kreativnosti. Ako želite da u svoj dom unesete biljku za novi rast u nekoj oblasti svog života, možete otići u prirodu i tamo pronaći reznicu za uzgoj. Takođe mnogo toga možete i sami da napravite, dobijajući uputstva iz knjiga ili istraživajući putem interneta.

